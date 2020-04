Totally Reliable Delivery est de sortie sur iOS / Android / Switch / PS4 / Xbox / PC

Alban Martin

Totally Reliable Delivery était prévu pour le 1er avril, les développeurs n'ont pas fait de blague ! Voilà que pendant le confinement, la poste virtuelle continue de livrer ses paquets coûte que coûte avec ce jeu déjanté qui vous propose de conduire une camionnette (mais pas que) avec jusqu'à trois amis en mode coopératif. Le jeu est de sortie sur toutes les plateformes, dont iOS et Android.



Regardez le trailer vidéo du jeu de TinyBuild :

Un jeu de livraison unique et déjanté avec Totally Reliable Delivery

Totally Reliable Delivery Service propose donc aux joueurs de réaliser des livraisons diverses et variées en temps et en heure, peu importe la manière. Le tout se déroule dans un univers cartoon bon enfant et déjanté. Si la physique nous fait indubitablement penser à Ragdoll, le gameplay et l'ambiance nous ramène plutôt vers un certain Crazy Taxi avec un intérêt plus fort pour le voyage que la destination en elle-même.



Pour assurer un certain intérêt, TRDS propose un mode multijoueur local et en ligne. Cela permet de jouer seul avec l'ordinateur, ou en ligne avec des amis pour pimenter vos parties. Et ça justement, c'est un pan essentiel du jeu qui fait la part belle aux collisions. Il faudra conduire, courir, sauter, plonger ou encore s'agripper pour éviter le drame ! Fous rires garantis !



Et si vous voulez vous posez deux minutes, Totally Reliable Delivery Service propose même des jouets à disposition pour faire un break virtuel !

Totally Reliable Delivery Service est donc disponible au téléchargement avril prochain sur iPhone, iPad et Android, mais aussi Xbox One, PS4, Nintendo Switch, et PC (via l’Epic Games Store).



Sachez que si le jeu est gratuit, il propose un in-app pour tout débloquer (sinon une seule mission jouable) à 5,49€ et un autre "Deluxe" pour tout avoir à 10€.

