Promotion : Ce clavier pour iPad couleur champagne est à -40%

Il y a 52 min

Julien Russo

On aime les choses simples, de bonne qualité et accessibles au niveau du prix. Oui, on est comme tout le monde à la rédaction d'iPhoneSoft. Cette protection et clavier pour iPad a particulièrement attiré notre attention, puisqu'elle répond à tous les critères que recherchent beaucoup de personnes qui veulent une protection simple et efficace sans être dans un tarif excessif. Découvrez cette petite merveille en détail...

Elle a tout de convaincant !

Avoir un clavier sur iPad ? On ne va pas se le cacher, c'est génial.

De plus, maintenant Apple offre plus de liberté aux accessoiristes depuis iOS 13.4.

Amzcase est une marque spécialisée dans les protections pour iPad, elle propose toute une série de claviers/protection à des prix très attractifs, en plus la marque se permet de faire fréquemment des promotions .

C'est justement le cas avec ce clavier détachable qui se connecte via Bluetooth. Il est capable de se connecter à votre iPhone, votre Mac et sur un smartphone Android (en plus de votre tablette bien sûr). Pas mal, puisqu'il sera compatible avec tous vos appareils !



Pour ce modèle, on retrouve un clavier détachable de la protection, il est magnétique et amovible et donc super simple à installer et à désinstaller de la protection de l'iPad.

La petite particularité du clavier d'Amzcase c'est que pour les propriétaires d'Apple Pencil, vous pourrez placer le crayon entre votre tablette et le clavier.

En ce qui concerne l'autonomie du clavier, le fabricant assure un temps de recharge de 2 à 4 heures maximum, une veille de 180 jours et un temps d'utilisation de 96 heures sans aucune interruption.



Comme le Smart Cover d'Apple, la protection est élégante, mince et légère. Elle déverrouille votre iPad quand vous l'ouvrez et le verrouille quand vous la fermez.

Amzcase assure au maximum la protection de votre iPad grâce à une coque extérieure de haute qualité en cuir PU. Quant à l'intérieur, il est en microfibre douce.

Le fabricant s'engage à 6 mois de garantie.



Attention, ce produit n'est compatible que pour l'iPad Air 3 2019, l'iPad Pro 10.5 2017 et l'iPad 10.2 2019.

Le clavier/protection pour iPad est disponible au tarif de 36,99€ au lieu de 59,99€.

Disponible en couleur champagne, bleu foncé, noir et rouge vin.

Pour information, "Amzcase" est le nom utilisé par le vendeur tiers sur Amazon, son nom commercial est "HK Jiafeng Technology Limited".