Apple TV+ : sortie de Home Before Dark s01, The Helpsters s02 et nouveaux épisodes COVID-19

Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir

Voilà quelques nouveautés appréciables sur Apple TV+, le service de streaming vidéo de la firme californienne qui se distingue toujours par un contenu maigre mais original.



Cette fois, il s'agit de la sortie de la nouvelle série "Home Before Dark" qui met en avant une enquêtrice de 9 ans qui déterre une vieille affaire policière. Un cold case comme disent les anglais. Mais ce n'est pas tout puisque The Helpsters débute déjà sa saison 2 et Oprah revient dans son émission COVID-19 avec trois nouveaux épisodes.

Home Before Dark s01 : c'est parti avril

Home Before Dark qu'on a déjà présenté par le passé, a été conçu comme Little America. Il s'agit d'une histoire inspirée de faits réels, ce qui permet de donner une crédibilité supplémentaire à la série. On y découvre ainsi la vie de Hilde Lysiak, une petite fille de neuf ans passionnée d'enquête policière et qui va devenir la plus jeune membre de la Society of Professional Journalists...



Voici la synopsis de Home Before Dark :

Une jeune fille de Brooklyn déménage dans un village près d'un lac d'où son père est originaire. Là-bas, elle va déterrer une vieille affaire de meurtre, à la recherche de la vérité... Inspiré d'une histoire vraie.

Côté casting, on retrouve ainsi Jim Sturgess (Cloud Atlas et Geostorm), Abby Miller (Aquarius et The Sinner), et Louis Herthum (What/If, Chicago Med et Westworld)... les autres sont encore moins connus.

La série est déconseillée aux moins de 12 ans et est disponible entièrement (10 épisode) dès le premier jour.

Pour vous faire une idée, découvrez le trailer :

Autres nouveautés sur Apple TV+

Home Before Dark n'arrive pas seul ce vendredi 3 avril. On retrouve également la saison 2 de The Helpsters avec lle rappeur Talib Kweli qui aide des ados à résoudre des problèmes liés au développement informatique, ainsi que trois nouvelles émissions du show Oprah Winfrey : parlons COVID-19.