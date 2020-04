Spyjinx : les créateurs de Fortnite annoncent un jeu d'espionnage

Il y a 52 min

Guillaume Gabriel

De nos jours, si on devait citer quelques jeux dont tout le monde a entendu parler, on citerait sans hésitation FIFA, Pokémon ou encore un certain Fortnite.



Oui, ce dernier s'est fait en seulement quelque temps une réputation incroyable, jouissant d'une popularité à toute épreuve... Son studio, Epic Games, continue de travailler sur son développement en ajoutant des évènements limités, mais également en incorporant de nouveaux collectibles et modes de jeux.



Seulement, une partie de l'équipe se concentre également sur la création d'autres jeux que son petit chouchou. L'un d'eux n'est autre que Spyjinx, un jeu d'espionnage en approche sur iOS et Android.

Spyjinx, quand Epic Games se met à l'espionnage

Epic Games, les créateurs de Fortnite, et Bad Robot Games ont annoncé un nouveau partenariat dans le cadre du développement d'un jeu mobile. Ce dernier se nomme Spyjinx et nous emmène dans le monde de l'espionnage, permettant de devenir l'agent secret parfait et respecté.



Sur les premiers visuels, on sent la patte du studio étant donné que les graphismes sont les mêmes que ceux du Battle Royale. Ainsi, vous aurez une cachette secrète à construire et à personnaliser, reprenant une nouvelle fois les codes de création de son aîné.



Seulement, il va falloir être discret pour faire face aux autres joueurs, dans un jeu d'action et de stratégie, avec des personnalisations de personnages à prévoir.



On n'en sait que trop peu encore sur ce jeu à venir, ne serait-ce qu'une période de sortie... Mais, une bêta est en approche en Malaisie et en Australie, ce qui nous permettra d'en savoir plus !