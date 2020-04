Dino Squad : la bêta publique disponible sur iOS et Android

Si vous souhaitez tester la bêta sur iOS, il faudra télécharger l'application TestFlight puis se rendre sur ce lien pour avoir l'accès. Le studio Pixonic précise que "les progrès et récompenses débloqués par les joueurs qui se connecteront à leurs comptes App Store ou Google Play pendant la bêta seront transférés sur la version finale de Dino Squad". Le jeu sortira le 29 avril prochain et prendra la forme d'un free-to-play !

Les dinosaures existent, et ils sont prêts à en découdre. Dino Squad est un jeu de shoot en multi PvP qui fait le plein d'adrénaline, offrant un sentiment d'échelle inégalé ainsi qu'une grande variété de gameplay. Joue à ta manière et prouve au monde que tu sais gérer les Dinos mieux que personne !

Nous en parlions quelques semaines en arrière, le nouveau jeu de Pixonic et MY.GAMES est en plein ajustement des derniers détails avant sa sortie officielle. Son nom ? Dino Squad: Online Action ! Ce dernier donne une seconde chance à ces grandes bêtes pour proposer un shooter JcJ. Oubliez les dinosaures comme vous les connaissez, puisque dans ce jeu, ils sont armés jusqu'aux dents ! La belle nouvelle, c'est que la bêta publique est disponible, permettant à tout le monde de se faire une idée du jeu.

