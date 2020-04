iOS 14 : Un concept d'application météo revue et corrigée

Il y a 4 heures

Julien Russo

5

iOS 14 approche à grands pas, dès la WWDC 2020 numérique qui va avoir lieu courant le mois de juin, nous saurons tout sur les nouveautés qu'apportera la mise à jour majeure d'iOS, d'ici là les concepts sont nombreux et continuent de nous faire rêver. Le dernier en date s'intéresse à l'application "Météo".

Voici à quoi pourrait ressembler l'app sous iOS 14

L'idée vient de Parker Ortolani du site BuzzFeed. Il a décidé d'imaginer les changements que pourrait apporter Apple à son application Météo déjà préinstallée sur l'iPhone. Vous le savez, il y a moins d'une semaine, nous vous avions parlé d'Apple qui avait racheté l'application Dark Sky Weather. Désormais, le design et la conception de l'app lui appartiennent, même si Apple avait déclaré acheter Dark Sky principalement pour de meilleures informations météorologiques.

On ne va pas dire le contraire, en plus de prévisions météorologiques remarquables et rarement erronées, l'application Dark Sky vendue à 3,99€ sur l'App Store, avait la particularité d'avoir un design singulier, qui a toujours fortement été apprécié par ses utilisateurs.

Voici donc à quoi pourrait ressembler l'application météo sur iOS 14 s'il elle reprenait les codes esthétiques de Dark Sky Weather.

Il y serait proposé une nouvelle interface utilisateur, avec la projection de pluie toujours présente sous forme de liste horizontale, des notifications du type "il va pleuvoir dans 20 minutes" et un "radar map". Ce serait bien évidemment disponible sur iOS 14 à sa sortie et sur iPadOS 14 pour les iPad.



On sent tout de même l'esprit de l'ancienne app native d'Apple mais bien plus claire et détaillé. Vous aimez ? Et pour continuer sur le futur proche, allez jeter un oeil à notre concept de widgets pour iOS 14 publié plus tôt dans la journée.