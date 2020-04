Company of Heroes : une version iPhone pour cette année

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

1

C'est une belle nouvelle puisque l'éditeur Feral Interactive, connu pour ses adaptations de licences vers macOS et iOS, travaille actuellement sur l'arrivée du jeu Company of Heroes sur iPhone.



Le jeu, qui emmène le joueur au sein de la Deuxième Guerre mondiale, a reçu de nombreuses critiques positives lors de sa sortie sur PC, en 2006.



L'année dernière, le célèbre studio a rendu disponible Company of Heroes sur l'iPad, provoquant la frustration de ceux qui n'ont pas la fameuse tablette.

Company of Heroes arrivera sur iPhone cette année

Ainsi, les développeurs ont ainsi pu parler de ce qui attendra les joueurs lors de l'arrivée du jeu Company of Heroes sur iPhone : l'interface a été pensée et optimisée pour supports mobile, avec une interface de jeu claire, sophistiquée et ergonomique.



Le point positif, c'est que les possesseurs de la version iPad pourront installer la version iPhone sans frais supplémentaires. Pour le moment, pas de date de sortie officielle, mais de nouvelles informations arriveront vite !



Company of Heroes coûtera 14,99 €, sans aucune microtransaction.

Véritable chef d’œuvre de la simulation guerrière, Company of Heroes place les joueurs au cœur de la seconde Guerre Mondiale, aux commandes de deux compagnies de soldats américains le jour du débarquement en Normandie.

