iOS 14 : un concept complet avec Mail, Meteo, Widgets, Siri et plus

Il y a 2 heures

Alban Martin

2

Encore un concept. Mais quel concept ! En effet, voici iOS 14 et iPadOS 14 imaginé par Stijn van Oosterwijk, un designer hollandais qui a rassemblé les différentes rumeurs en une création complète.



La nouvelle génération du système d'exploitation mobile d'Apple devrait arriver avec des Widgets, Siri hors-ligne, Apple Plans en AR, un mode enfant, une nouvelle interface d'appel, des apps Mail, Meteo, Contacts et autres revues, etc. En attendant la présentation par Apple en juin prochain et la sortie an septembre, voici le concept le plus abouti sur le sujet.

iOS 14 : et si c'était ça ?

Tout lister ici serait tellement long qu'on va simplement vous donner quelques détails sur les changements apportés par Stijn pour le futur iOS 14.



On démarre avec l'écran d'accueil qui n'apparait pas vraiment changé (contrairement à notre concept d'iOS 14). Pourtant, un mode liste fait son apparition et de nouvelles icônes prennent place pour Wallet, Safari, Mail, et autre.



Ensuite, les widgets sont bien plus pratiques avec la possibilité d'en mettre plusieurs sur une même ligne et d'avoir certains sur le lock screen. Idem pour le centre de contrôle qui s'octroie de nouveaux raccourcis dont un pour changer de compte !



Du côté des apps utilitaires, si la caméra vous assiste toujours plus pour prendre des photos et vidéos, on note l'arrivée de l'app Bruit issue de watchOS 6, et le redesign de Mesures et autre Calculatrice.



Parmi les nouveautés les plus remarquables, l'app Mail gagne énormément en ergonomie avec un nouvel accueil, des rappels, des options de signature, etc. Idem pour les apps d'appel, de contacts et FaceTime qui suivent le même principe.



Toujours pour faciliter la vie des utilisateurs, le designer imagine une app de traduction calquée sur Notes, une nouvelle app météo, un mode lecture, un nouveau multitâche et un mode enfant simplifié.



Tout cela sans parler de Apple Prime, un abonnement tout-en-un attendu avec News, TV+, Arcade et Music, ni de Carkey ou du nouveau clavier à emojis.



Enfin, voici la vidéo qui résume tout, disponible sur la page Behance du designer.