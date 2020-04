En Allemagne, les montres connectées servent à surveiller la pandémie

En Allemagne, les montres connectées sont particulièrement courantes. Elles ont de nombreuses fonctionnalités de santé dont, pour certaines, la vérification de températures corporelles !



L'autorité de santé publique propose une application qui s'appelle "Corona Data Donation" en coopération avec la startup Healthtech Thryve.

Une idée qui frôle le génie en Allemagne

Globalement, l'idée est bonne. Le gouvernement allemand se sert des données que récupèrent les montres connectées pour suivre la pandémie du Covid-19.



En effet, si l'Apple Watch n'est pas encore capable de vérifier la température d'une personne, d'autres montres connectées n'hésitent pas à le faire et cela permet d'avoir une visibilité de sa santé, mais aussi, et ce pour le gouvernement, sur la vitesse de propagation du Covid-19.



C'est une surveillance fiable, rapide et sans dépense pour l'Allemagne. Un service a été mis en place pour réceptionner les données, les analyser et les inclure sur une carte interactive accessible en ligne.

Malheureusement, la montre connectée la plus vendue (l'Apple Watch) n'a pas la fonctionnalité qui permet de vérifier la température corporelle. Ce qui est très regrettable, car les données auraient pu être plus nombreuses dans ce dispositif mis en place.



Cependant, comme le Coronavirus a de multiples symptômes, les fréquences cardiaques élevées en pleine nuit peuvent aussi être un signe révélant une affection au virus et sur ce point-là, l'Apple Watch maitrise sans difficulté.



