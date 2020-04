Google active le mode généreux et propose 2 mois gratuits sur Stadia

Il y a 23 min

Julien Russo

Réagir

Google Stadia c'est la nouvelle plateforme tendance de jeu en streaming. Même si les débuts ont été difficiles et que le service ne rencontre pas le succès espéré, Stadia a quand même sa communauté de joueurs fidèle ! Pour faire découvrir son offre à un maximum de nouveaux utilisateurs, Google offre 2 mois d'abonnement au forfait "Pro". Histoire de vous faire découvrir un peu le catalogue et les performances.

Une condition est requise

Vous avez toujours hésité à tester Google Stadia ? C'est l'occasion d'essayer le service de jeu vidéo à la demande de la firme de Mountain View. Si cela est proposé maintenant, c'est parce que Google sait que vous êtes en ce moment en confinement et qu'à part Netflix, Disney+ et Fortnite il n'y a pas grand-chose à faire.

Pour profiter de cette nouvelle offre, il y a une condition requise. Il faut s'inscrire sur stadia.google.com, mais avec une adresse Gmail. Sinon vous ne pourrez pas profiter des 2 mois d'abonnement pro offerts. Bon, c'est un peu du chantage...

Sans surprise, au-delà des deux mois de gratuité, Google vous prélèvera l'abonnement de 9,99€/mois sur les coordonnées bancaires que vous devrez mettre à la création du compte. Il faudra penser à résilier l'abonnement si ces deux mois ne vous ont pas convaincu !

Normalement, les jeux sont proposés en 4K 60 fps, mais comme Google a accepté de réduire le débit de ses services à la demande de la Commission européenne, vous ne pourrez profiter que du 1080p 60 fps pour vos sessions de jeux. Si la France sort du confinement dans les deux prochains mois, vous pourrez profiter du service en Ultra HD pendant quelques semaines.

Le catalogue de Google Stadia recense déjà beaucoup de jeux, mais durant cette période spéciale, vous aurez accès à un nombre de jeux au préalable sélectionné par l'équipe Stadia.

Il y aura : Destiny 2 The Collection, GRID, Gylt, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks (On Stacks) et Thumper.

Les autres jeux seront bien sûr accessibles en échange d'un paiement.

Une offre pas que pour les nouveaux clients

Cette offre concerne également les anciens abonnés qui ont annulé leur abonnement. En effet, que vous l'ayez stoppé il y a 3, 4, 5 mois... Stadia vous propose de repartir sur cet abonnement gratuit et reprendra la facturation sur votre compte à l'issue de cette période.



Google Stadia est disponible sur iPhone, iPad, Mac, PC, Chromecast Ultra...

Si vous n'avez pas encore accès à cette offre, c'est qu'elle est en cours de déploiement depuis 18h. D'ici 48 heures, ça devrait être bon pour tout le monde.



Source

Télécharger le jeu gratuit Google Stadia