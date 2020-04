Disney+ : 50 millions d'abonnés cinq mois après son lancement

Alors que le nouveau service de streaming Disney+ vient officiellement d'ouvrir ses portes en France depuis mardi dernier, celui-ci vient déjà de passer un cap.



Car oui, la plateforme est déjà en place dans certains pays depuis cinq mois, notamment aux États-Unis, au Canada ou encore aux Pays-Bas.



Le catalogue très fourni de Disney semble attirer, puisque l'entreprise vient d'annoncer avoir atteint 50 millions d'abonnés !

Il y a deux mois, Disney+ annonçait avoir atteint 28,6 millions d'abonnés, ce qui signifie que 22 millions de membres ont depuis rejoint la plateforme, ce qui est très bon signe puisque cette dernière s'est étendue au Royaume-Uni, en Italie, en Inde, en Allemagne, en Espagne, en Suisse et en Autriche le mois dernier.



Il faut dire que ce lancement tombe dans une "bonne période" étant donné qu'avec le confinement, de nombreuses personnes sont bloquées chez elles et pour éviter l'ennui, elles n'hésitent pas à investir dans de nouveaux services.



Une bien bonne nouvelle pour Disney qui, initialement, prévoyait d'atteindre les 60 millions d'abonnés au cours de ses cinq premières années, un chiffre qui risque d'être atteint rapidement.



Kevin Mayer, patron de Disney + :

Nous sommes vraiment satisfaits que Disney Plus résonne avec des millions de personnes dans le monde, et nous pensons que cela augure bien de notre expansion continue en Europe occidentale, au Japon et en Amérique latine plus tard cette année