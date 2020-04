Disney+ : les box Miami de Bouygues et Mini 4K de Free sont compatibles

Alban Martin

Disponible depuis deux jours, Disney+ est un véritable raz-de-marée avec près de 50 millions d'abonnés et une place de numéro un sur l'App Store, entre autres. Mais l'accord de diffusion exclusif entre Disney et Canal+ en France complexifie la façon d'en profiter chez soi.



En effet, on se disait que les box des opérateurs étaient automatiquement exclues. Mais, si Orange et SFR n'ont pas bougé, Bouygues et Free proposent déjà Disney Plus à leurs abonnés !



En fait, ce n'est pas une entourloupe ou autre astuce, il s'agit de box internet tournant sous Android TV. Oui, l'app étant sur le Play Store, il est parfaitement légal de la télécharger pour regarder Disney+ depuis son salon, sans avoir à passer par une TV connectée, une Apple TV ou autre.

Voici les FAI compatibles avec Disney+

Actuellement, il y a donc Free et Bouygues qui proposent un accès à Disney+ via leur box. Voici les modèles compatibles :

Freebox Mini 4K

Bbox Miami

Bbox Must

Bbox Ultym

Pour installer le service de streaming vidéo de Disney, il suffit de se rendre sur le Google Play Store depuis la box et de rechercher Disney+. Installez l'app, qui s'affiche d'ailleurs sur l'accueil actuellement, et puis connectez (ou créez) votre compte Disney+.



Et les autres Freebox ou Livebox par exemple ? Il faudra passer par un abonnement Canal+ pour accéder à Disney+.



Le service coûte 6,99€ par mois ou 69,99€ par an avec une semaine gratuite au départ. Vous pourrez visionner le service sur 4 appareils en même temps et créer 7 profils. Relisez notre présentation de Disney Plus.



De plus, la freebox mini 4K est en promo à 14,99€ en ce moment.