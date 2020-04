La PS5 en blanc pour ressembler à ça !

Hier à 21:45

Medhi Naitmazi

Après avoir dévoilé officiellement la manette DualSense de sa PS5, Sony doit désormais nous présenter la console en elle-même. Si nous avions partagé un précédent concept très réussi, voilà que le nouveau travail du designer italien Giuseppe Spinelli se fait remarquer. Livrée en blanc, comme la DualSense, la Playstation 5 fait son petit effet.

Cet élégant concept est très soigné avec le fameux logo Playstation, un bandeau lumineux bleu, des bouches d'aération et la connectique habituelle : alimentation, HDMI, son optique, USB 3 et Ethernet. Sur la face avant, le mange disque prêt à accueillir un Blu-Ray 4K avec un certain The Darkness 3 en guise de premier jeu.

La DualSense s’invite dans les concepts

Evidemment, la PS5 suit la tendance imposée par la manette DualSense dévoilé mardi soir par Sony. Elle remplace la Dualshock qui avait vécu près de 20 ans à travers quatre générations de Playstation, même si la première version n'était pas une vraie dualshock. Il aura fallu attendre une nouvelle manette de PS1 pour la voir apparaitre.



Bref, la DualSense permet d'imaginer une PS5 plus ronde et plus blanche qu'à l'accoutumée, et certainement plus massive. La manette ayant pris de l'embonpoint, il ne serait pas étonnant que l'unité centrale en fasse autant. Certains auront d'ailleurs remarqué que Sony se rapproche de Microsoft sur ce point, la DualSense étant un mix parfait entre Dualshock 4 et manette de Xbox One.



Mais en regardant de plus près, la manette ne révolutionne pas grand chose. Il faudra l'avoir en main pour voir la différence avec des gâchettes à retour de force et une zone haptique immersive. Sony ne veut pas la toute puissance, il veut l'expérience.



En tout cas, le concept est réussi et nul doute que Jim Ryan, le CEO de Sony Interactive Entertainment, viendra nous proposer la version finale dans peu de temps. Il l'a assuré !



Vous aimez cette PS5 ? Donnez-nous votre avis !



PS : voici le concept en noir :



