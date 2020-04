Rocky Rampage : un nouveau runner disponible sur iOS

Il y a 1 heure

Guillaume Gabriel

Alors que nous venons de publier notre sélection de nouveaux jeux de la semaine, une sortie de dernière minute nous a empêché de l'ajouter dans cette dernière, à quelques minutes prêts...



En effet, le très attendu Rocky Rampage: Wreck 'em Up (v1.0.1, 509 Mo, iOS 9.0) est désormais disponible sur l'App Store et le Play Store. Il faut dire que ce dernier était en accès anticipé sur Android depuis novembre et affichait un nombre de 500 000 pré-enregistrements uniquement sur le magasin de Google.



Pour le concept, il ne révolutionne pas le genre, mais on parle d'un très bon runner !

Rocky Rampage: Wreck 'em Up s'invite sur l'App Store

Pour les grands gamers d'entre vous, peut-être connaissez-vous déjà la saga vidéoludique Rocky Rampage datant du début des années 2000. Cette fois-ci, nous lançons Boulder Cobbleston sur un chemin remplis d'ennemis, de pièges et d'obstacles : il faudra ainsi le guider, mais dans quel but ?



Tout simplement car on lui a volé ses pantalons de super héros, et c'est tout naturellement que Mr. Boulder est énervé, très énervé... Décrit dans le milieu comme étant le roi de la mode dans Rock Kingdom, ce dernier ne peut pas se laisser faire et se doit de récupérer ses "merveilles" coûte que coûte.



Pour vous aider dans votre tâche, vous mettrez la main sur certains de vos pantalons spéciaux, mais également sur des pouvoirs qui ne seront pas à négliger.



Le jeu est disponible gratuitement !



Télécharger le jeu gratuit Rocky Rampage: Wreck 'em Up