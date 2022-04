Test de Aerial_Knight's Never Yield : un excellent runner sur mobile

Si depuis les débuts de l'iPhone, les jeux de type "runner" ont fortement contribué à attirer les joueurs sur l'App Store, depuis un certain temps, on a l’impression que chaque nouveauté se ressemble. Un jeu de course à défilement latéral ne peut-il pas être un peu plus original ? C'est ce que tente de faire Aerial_Knight's Never Yield sorti la semaine dernière aux côtés des autres nouveaux jeux iOS. Cet élégant "runner" a été lancé sur console et PC il y a environ un an, avec une mise à jour majeure publiée en février dernier. Aujourd'hui, Headup a porté le jeu sur les appareils iOS et Android, où il s'intègre parfaitement aux contrôles tactiles.

Notre avis sur Aerial_Knight's Never Yield

Survivez à un Détroit inspiré d'un Tokyo futuriste dans ce 3D runner narrant l'histoire de Wally, qui a découvert des preuves susceptibles de changer sa ville pour toujours. Explorez un monde virtuel au son stylé d'un authentique artiste de Détroit.



Rentrons dans le vif du sujet. Concrètement dans Aerial_Knight's Never Yield, vous avez 4 actions disponibles, chacune assignée à un quadrant de l'écran. Tapez à gauche pour sauter par-dessus des objets ou faire un petit saut, tapez en haut de l'écran pour faire un saut plus important, tapez et maintenez le bas de l'écran pour glisser, et appuyez sur le côté droit de l'écran pour sprinter. Rien de révolutionnaire, mais un mélange amusant de mouvements qui demandent une réflexion rapide pour déterminer lequel utiliser sur chaque situation rencontrée, et qui peut rapidement se transformer en combo afin de réaliser des acrobaties stylées mais surtout utiles.

Pour ne rien gâcher au gameplay, les développeurs ont intégré quelques éléments intelligents et qui vous aident à déterminer quel mouvement utiliser au moment opportun. Tout d'abord, les objets sont entourés d'une bordure colorée qui vous indique l'action requise. Le jaune correspond au petit saut, le rouge au saut et le bleu à la glissade. Cela peut sembler trop facile, mais ce n'est pas le cas, vous le vérifierez rapidement lors de vos premiers « tours de piste ». Ensuite, il y a une sélection de la difficulté qui vous donne 3 niveaux d'assistance différents sous la forme d'un avertissement lorsqu'un objet arrive ainsi qu'un ralentissement de type bullet-time qui vous donne plus de temps pour réagir à cet objet. Une bonne chose pour les joueurs moins aguerris, mais qui n'est pas voué à rester tel quel puisque le but de chaque niveau est de battre le chrono. C'est une méthode d'apprentissage qui sera pratique pour une partie des joueurs. La dernière subtilité concerne votre 4ème mouvement, le sprint, qui n'a pas de code couleur pour indiquer quand vous devez l'utiliser, mais qui demande une certaine dextérité pour foncer le plus possible quand cela vous est possible.



Si le gameplay est accessible à tous mais difficile à maîtriser, c'est peut-être aussi pour mettre en valeur les visuels stylisés de grande qualité qui mêlent cell-shading et effet néon, le scénario travaillé et la bande-son tout simplement parfaite qui nous met dans l'ambiance, malgré un scénario famélique et quelques répétitions dans les niveaux.



Reste que Aerial_Knight's Never Yield n'est pas le jeu le plus long du genre. Heureusement, la grosse mise à jour mentionnée précédemment et directement incluse dans la version mobile ajoute un mode sans fin ainsi qu'un certain nombre de niveaux bonus qui mettront sérieusement à l'épreuve vos compétences et défieront ce que vous pensiez savoir sur ce jeu. Tout cela pour quelques euros de plus. Regardez le trailer vidéo pour vous rendre compte du travail accompli sur Never Yeld :

Aerial_Knight's Never Yield se positionne comme le dernier grand runner en date de l'App Store et du Play Store pour Android grâce à des mécaniques bien huilées, une difficulté savamment dosée et un enrobage visuel et sonore qui mettent une claque à la plupart des concurrents. D'ailleurs, si vous aimez la BO Hip-Hop / Jazz, sachez qu'elle a été créée sur-mesure par « Danime-Sama », un artiste de Détroit, et contient les voix d'autres artistes venant du monde entier.

Aerial_Knight's Never Yield (runner) Prix 2,99 € Réalisation 4 / 5 Prise en main 5 / 5 Durée de vie 3 / 5 Equilibre In-App 5 / 5 Notre avis 4,5 / 5

