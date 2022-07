L'excellent jeu de VTT Descenders arrive bientôt sur mobile !

En mai 2019, soit il y a un peu plus de trois ans maintenant, le développeur RageSquid et l'éditeur No More Robots ont surpris tout le monde avec un jeu de descente de VTT appelé Descenders sur PC et Xbox One. Pour combler le manque de titres de "sports extrêmes" ces dernières années, RageSquid a décidé de mixer la physique de Skate, le principe des Roguelike avec des parcours générés de manière procédurale et d'y insérer des vélos. À la fin, Descenders a offert quelque chose de vraiment frais et amusant, si bien qu'il a reçu de nombreuses mises à jour de contenu, et a été porté sur les consoles PlayStation et Nintendo Switch.

Descenders bientôt sur iOS et Android

Désormais, Descenders va se frayer un chemin vers une nouvelle plate-forme avec un portage mobile à venir. Une bonne nouvelle pour les amateurs du genre et de sensations fortes en général. Regardez cette longue vidéo de Descenders sur mobile :

Vous voilà convaincu ? Pour information, le portage de Descenders sur les plates-formes mobiles est signé Noodlecake Studios, un gage de qualité.



Le jeu utilise une sorte de système de contrôle libre qui vous permet de vous déplacer et d'exécuter des figures de manière intuitive en fonction du mouvement des sticks analogiques, mais aussi de l'environnement. Le moteur graphique semble avoir été respecté ici, et le gameplay du jeu semble se traduire extrêmement bien sur les écrans tactiles de nos iPhone, iPad et Android.



Vous pouvez dès à présent précommander la version iOS sur l'App Store et, bien qu'elle ne soit pas encore disponible, vous devriez bientôt pouvoir vous préinscrire pour la version Android sur le Google Play Store. Descenders sur mobile coûtera 9,99 € et sa sortie est prévue pour le 4 août.

