AirPower : Apple sur la bonne voie pour gérer la chaleur ?

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Il y a plus d'un an, Apple nous avait fait son petit numéro "c'est fini, on abandonne le projet AirPower". Techcrunch l'avait relayé suite à un mail provenant de l'Apple Park, cf abandon du AirPower. Cependant, la réalité serait bien différente, puisqu'en interne les ingénieurs responsables du projet seraient toujours en train de travailler dessus et se concentreraient au maximum pour aider cette station de recharge à gérer sa chaleur.

L'AirPower, ce projet qui ne cesse de faire parler...

Le produit a été annoncé par Apple pour la première fois lors de la keynote de l'iPhone 8/8 Plus et de l'iPhone X. Non vous ne rêvez pas, ça date bien de septembre 2017. En mars 2019, Apple avait annoncé mettre fin au projet de sa station de recharge. La cause ? Une incapacité à gérer la chaleur quand plusieurs appareils sont en charge.

Mais chez Apple, il y a quelque chose qu'on n'aime pas. L'échec !

La firme de Cupertino ne supporte pas qu'un projet n'aille pas jusqu'au bout ou qu'un produit ne se vende pas face à la concurrence.



Il y a plusieurs mois, Apple aurait invité ses ingénieurs à se concentrer à nouveau sur le projet AirPower. Les rumeurs affirment que la direction n'accepte pas cet abandon et voudrait que l'AirPower soit un jour commercialisé.

Jon Prosser qui ne cesse de faire parler de lui grâce notamment à ses fuites sur l'iPhone 9 (ou SE 2) déclare avoir récupéré des informations confidentielles qui indiquent que le projet AirPower serait bien relancé et avec une grande détermination !

Jon révèle que plusieurs ingénieurs Apple auraient reçu par transporteur privé des prototypes d'AirPower. Ils doivent tester et expérimenter les évolutions apportées au projet depuis leur domicile (télétravail de rigueur) avec la plus grande discrétion possible.

Quotidiennement les ingénieurs communiquent via FaceTime pour rester en contact avec le reste de l'équipe responsable de l'AirPower.



Le YouTuber explique que la station de recharge d'Apple aurait le nom de code "C68" (probablement pour respecter la confidentialité interne). Dans cette nouvelle vision de l'AirPower, Apple travaillerait à l'intégration de la puce A11. Grâce à cette puce qui possède deux coeurs hautes performances et quatre coeurs basse consommation, il y aurait une forte amélioration constatée dans la gestion de la chaleur. Pour rappel, c'est le plus gros challenge rencontré sur l'AirPower.

While working from home, engineers on Apple’s ‘Sharing and Proximity’ team are receiving prototype units of something called “C68“.



They are being asked work on software communication between devices for a “future product” that has an A11 inside to “dynamically manage heat”. pic.twitter.com/q4UvnF4ksx — Jon Prosser (@jon_prosser) April 10, 2020

Jon Prosser apporte également les précisions suivantes : "En utilisant l'A11, ce nouveau prototype a la capacité d'acheminer la puissance vers des secteurs de bobine spécifiques et peut attendre dynamiquement que les températures chutent avant d'appliquer plus de puissance - l'empêchant de surchauffer. La technologie est assez incroyable."