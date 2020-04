Apple TV+ : Martin Scorsese en pourparlers pour un film à 200 millions de dollars

Guillaume Gabriel

Voilà une nouvelle qui pourrait faire du bruit dans le milieu concurrentiel du streaming vidéo ! En effet, Apple serait actuellement en pleines discussions avec le célèbre Martin Scorsese dans le but de produire un film pour la plateforme Apple TV+.



Selon les bruits, le film ne serait autre que "Killers of the Flower Moon", une adaptation du livre sorti en 2017, écrit par David Grann, qui a fait un carton aux États-Unis.



Seul problème, la Pomme va devoir faire face à du lourd puisque Netflix serait également dans la course pour les droits...

Martin Scorsese à la production d'un film Apple TV+ ?

Le célèbre réalisateur Martin Scorsese serait en pourparlers avec Apple et Netflix pour l'adaptation en film de Killers of the Flower Moon, livre de David Grann. Le film était en développement avec Paramount Pictures, avec Leonardo DiCaprio, mais le projet a été bloqué suite à un problème de budget.



Il faut dire que le film coûterait plus de 200 millions de dollars, ce qui peut en faire freiner plus d'un... De plus, l'acquéreur devra compenser Paramount pour les ressources que le studio a déjà investies dans le projet, à moins d'envisager un partenariat pour un passage au cinéma.



