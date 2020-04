GF Securities voit la sortie de l’iPhone 12 Pro Max décalée

Les futurs iPhone 12 se rapprochent à grand pas. Alors que les sous-traitants comme Foxconn rassurent sur leurs capacités à être prêts pour le calendrier habituel, Jeff Pu, analyste chez GF Securities parle de décalage.



Celui qui nous avait déjà confirmé le lancement de l’iPhone X décalé, prévoit une sortie en deux temps pour les iPhone 2020.

L’iPhone 12 Pro Max après les trois autres

Selon Jeff, Apple lancerait trois modèles en septembre avec les iPhone 12 de 5,4 pouces et les iPhone 12 et 12 Pro de 6,1 pouces. Ce ne serait qu’en octobre qu’on pourra mettre la main sur l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces en octobre.



Cela nous fait donc 4 iPhone 12, qui seront certainement accompagnés de l’iPhone 9 cette année. Si le petit iPhone à écran LCD veut bien sortir un jour. Jeff le voit d’ailleurs sortir la semaine prochaine, autour du 15 avril comme annoncé récemment.

C’est peu ou prou ce que disaient Ming-Chi Kuo et JP Morgan depuis fin 2019.



Jeff Pu explique la sortie en deux temps par le fait qu’Apple aurait accordé deux semaines supplémentaires pour atteindre le stade Engineering Verification Test (EVT) sur ses nouveaux iPhone. Bien évidemment, le report n’est pas voulu mais subi à cause du Coronavirus qui a chamboulé le rythme de travail. La concession a donc été faite sur l’iPhone le plus grand et le plus cher, celui qui ne se vendra pas au plus grand nombre. Les fournisseurs ont jusqu’à fin avril pour les trois premier et mi mai pour l’iPhone 12 Pro Max.



Ce lancement en deux temps nous rappellera donc 2017, avec l'iPhone X qui était sorti en novembre, un mois et demi après les iPhone 8 et 8 Plus. Idem en 2018, avec l'iPhone XR qui a été commercialisé en octobre, un mois après les iPhone XS et XS Max.



Pour mémoire, Apple conserverait les distinctions sur la partie photo avec trois capteurs + ToF 3D sur les iPhone 12 Pro contre deux capteurs sur les autres, un écran OLED nouvelle génération sur les Pro avec un rafraîchissement 120 Hz et ajouterait une puce 5G à deux niveaux. La première servirait les "Pro" avec la 5G mmWave, la seconde permettrait aussi d'avoir la 5G mais moins rapide. Enfin, tous hériteraient d’un nouveau design plus carré et d’une encoche réduite.



Reste à savoir si oui ou non, l’iPhone 12 sera dévoilé à l’heure par Apple.



