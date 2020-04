One-Punch Man: The Strongest en pré-inscription avec des récompenses

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

2

Belle nouvelle pour les amateurs de One-Punch Man ! Une nouvelle fois, un jeu mobile s'inspirant de l'univers du héros va voir le jour sur iOS et Android. Et sa sortie approche à grands pas, puisque pour l'occasion, les développeurs ont lancé un système de pré-inscription avec des lots à la clé.



Son nom, c'est One-Punch Man: The Strongest : peut-être que ce nom vous parle déjà, puisqu'il est disponible depuis quelques mois en bêta et on peut avoir déjà quelques aperçus sur les réseaux sociaux.



On parle donc d'un RPG avec Saitama et les autres héros de l’animé dans lequel il faudra collectionner les personnages et user de stratégie.

One-Punch Man: The Strongest arrive sur iOS et Android

Pour aller plus loin, il s'agit d'un jeu de combat au tour par tour dans lequel vos différents héros prennent la forme de cartes à jouer, avec des graphismes 2D. Nous aurons la chance d'avoir Saitama au sein de notre équipe, le célèbre personnage qui se rêvait d'être un super-héros et qui a finalement réussi à le devenir, de fort belle façon.



Il vous faudra venir à bout des nombreux ennemis, mais également vaincre différents boss, tous avec différents niveaux de difficulté pour vous défier. Si vous êtes un fan de la série, vous serez ravi d'apprendre que les voix originales seront de la partie !



Si jamais vous souhaitez vous préinscrire et bénéficier de 300$ de récompenses dans le jeu, c'est par ici !