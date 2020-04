Apple modifie la charge des MacBook pour optimiser la durée de vie de la batterie

"Battery Health Management", c'est le nom de la nouvelle fonctionnalité qui débarque dans la seconde bêta de macOS 10.15.5. Sur la même idée que l'iPhone, Apple veut allonger la durée de vie de la batterie de votre MacBook afin que vous ressentiez moins le besoin de changer celle-ci. Bien évidemment ce sont tous les MacBook compatibles avec macOS Catalina qui auront cette nouveauté dès que la version finale sera disponible.

Uniquement pour les MacBook munis de port Thunderbolt 3

C'est une bonne idée qui évitera de vous coûter des frais de réparation pour changer la batterie de votre MacBook. Avec la fonction Battery Health Management, votre MacBook Air/Pro va se mettre à analyser lors de chaque utilisation la température de la batterie, mais aussi va tenter de comprendre votre façon de recharger votre MacBook. Le rechargez-vous quand il est à 2-3% prêt à s'éteindre ou vous n'êtes pas du genre à jouer avec le feu et vous le branchez sur secteur dès qu'il atteint les 50% ? Chaque utilisateur est différent et il est toujours mieux que ça soit l'appareil qui s'adapte à son propriétaire plutôt que l'inverse.

Apple a donné pour mission à la fonction Battery Health Management d'utiliser tous les moyens possibles pour réduire le taux de vieillissement chimique de la batterie, dans l'unique but que celle-ci dure le plus longtemps possible. Il faut voir cela comme un coup de pouce sur le long terme !

Si vous ne voulez pas de cette fonctionnalité, vous pouvez la désactiver dans les préférences système de votre Mac puis "Économiseur d'énergie". Précisons quand même que le fonctionnement n'est pas du tout le même que sur iOS. macOS ne va pas brider vos performances pour préserver la batterie.



