NieR Re[in]carnation : première video de gameplay de Square Enix

Il y a 7 heures (Màj il y a 5 heures)

Medhi Naitmazi

Le célèbre studio Square Enix qui avait annoncé une version remasterisée de l'excellent NieR Replicant sur PC, PS4 et Xbox One et de NieR Re[in]carnation sur iOS et Android, revient avec une nouvelle vidéo.



Si vous ne connaissez pas ce jeu, il s’agit d'un action-RPG sorti en 2010 sur PS3 et Xbox 360 qui nous plonge dans un univers archaïque dévasté et rongé par la maladie où la technologie a disparu. Le titre initial nous faisait jouer un père en quête d'un remède pour sa fille malade, Yonah. La suite nous fera plonger du côté du grand frère d’après les dires de Square.



Voici la vidéo de gameplay :

Un jeu encore trop secret pour se faire une idée précise de son potentiel

Si le mois dernier, ce futur RPG nous paraissait très travaillé à travers un teaser du studio Applibot qui développe pour Square Enix, cette nouvelle vidéo ne dévoile finalement presque rien du gameplay. A moins qu’il s’agisse d’un runner (ce dont on doute fort), l’héroïne qui court aux côtés d’un fantôme ne fait que traverser un environnement. Certes, ce dernier est beau et spectaculaire, mais la première vidéo nous apparaissait finalement plus variée et intéressante malgré sa courte durée.



Bref, certainement un moyen de nous mettre l’eau à la bouche en attendant sa sortie sur consoles, et surtout sur iOS et Android.



En tout cas, il est certain que le jeu sera free to play et contiendra des lootbox. Un futur RPG qui ne sortira donc pas en Belgique par exemple (cf jeux interdits en Belgique) mais qu’on espère « fair » pour les autres joueurs afin de fêter dignement les 10 ans de la série.