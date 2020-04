Rumeur : Lancement de nouveaux AirPods le mois prochain ? (et le SE Plus)

Jon Prosser qui a prédit la date et l'heure de l'annonce de l'iPhone SE 2020, parle maintenant d'un troisième gros lancement pour cette année. Il a annoncé en ce dimanche soir via son compte Twitter, qu'Apple serait sur le point de lancer une nouvelle génération d'AirPods courant le mois de mai.

Le 12 février 2020 au petit matin, on entendait pour la première fois une rumeur aborder le nom "AirPods Pro Lite", de nombreuses personnes sont restées dubitatives en apprenant cette indiscrétion, mais plusieurs fuites à propos de cette nouvelle paire d'AirPods se sont enchaînées les semaines qui ont suivi. Avec le temps une certaine crédibilité s'est formée autour des AirPods Pro Lite, apportant même une date de lancement de production.

Le YouTuber Jon Prosser affirme qu'initialement Apple devait organiser un Apple Event le mois dernier, cependant vu les conditions actuelles, il a été impossible de maintenir ce rendez-vous. Apple a préféré s'abstenir de faire une annonce, puisque le risque d'annulation était trop important. Au programme de l’Apple Event, il était prévu d'aborder le sujet de l'iPhone SE 2020, un MacBook Pro 14 pouces, mais aussi de dévoiler une nouvelle paire d'AirPods.



Pour l'instant, le YouTuber a simplement eu l'information qu'Apple aurait choisi le mois de mai pour lancer un nouveau modèle de ses écouteurs sans fil. Il n'a pour l'instant pas de date ni de caractéristiques précises.

Pour rappel, les rumeurs parlent toutes d'une paire d'AirPods Pro Lite, avec la même forme que les AirPods Pro que l'on connait actuellement. Apple aurait choisi de sacrifier l'annulation active du bruit pour faire baisser le coût de production de cette paire "Lite" et donc en conséquence de diminuer le prix final.

Jon Prosser pense que la firme de Cupertino pourrait faire deux lancements dans la même journée. Le MacBook Pro 14 pouces ainsi que les AirPods Pro Lite. Et il ajoute même que l’iPhone SE Plus 2020 arrive.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month.