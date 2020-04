HBO Max : Lancement le 27 mai aux États-Unis

Julien Russo

Nous aurons prochainement en France une nouvelle plateforme de streaming. Celle-ci s'appelle "HBO Max" et elle concurrencera directement les licences de Disney+ et les nombreuses productions originales de Netflix et d'Amazon Prime Vidéo. Au menu, des séries de qualité, avec 1800 films disponibles dès le lancement.

HBO Max, ça commence le 27 mai

Les Américains ont toujours la chance d'être servis avant tout le monde !

Ça a été le cas avec la plateforme de streaming du groupe Disney et ça l'est à nouveau avec celle d'HBO.

Dès le 27 mai, les États-Unis auront accès au géant catalogue d'HBO Max. Ils y retrouveront des classiques comme The Big Bang Theory, Friends, Game of Thrones ou encore South Park.

Avec tous les films des franchises The Hobbit, Matrix et The Lord of the Rings seront présents dans le catalogue, mais aussi des pépites comme Joker avec Joaquin Phoenix, Wonder Woman, Aquaman, Shazam!, Suicide Squad... De quoi donner envie à n'importe quel Américain adepte du streaming !



Le groupe HBO a annoncé un accès gratuit aux abonnés HBO qui passent par l'opérateur AT&T, mais aussi aux abonnés de l'application HBO Now. Pour les autres, le coût de l'abonnement sera de 14,99 dollars par mois pour la première année. Il faudra attendre l'année prochaine pour obtenir une offre à un prix plus abordable, mais avec des publicités.

Si le prix est élevé, c'est à la fois pour des marges de bénéfices intéressantes sur chaque abonnement, mais aussi pour investir des sommes conséquentes dans les créations originales, afin d'apporter toujours plus de contenus, comme Netflix !

Si HBO Max est prévu pour le 27 mai aux États-Unis, il nous faudra être plus patients en France et dans le reste de l'Europe. Comme on vous l'avait dit dans un précédent article, il n'y a pas de date fixée pour le lancement en France, cependant HBO a lâché comme information qu'il pourrait avoir lieu en 2021. Mais heureusement, nous ne serons pas complètement mis sur la touche grâce au lancement de Salto qui aura lieu normalement vers septembre. Eh oui... Ils n'ont pas cette chance les Américains !

Quoi qu'il en soit, l'objectif est de lancer HBO Max dans le plus d'endroits possible, puisque la direction d'HBO s'est donné pour objectif d'atteindre les 75 à 90 millions d'abonnés d'ici 2025. Ce qui est largement faisable, surtout quand on sait que Disney+ possède déjà 50 millions d'abonnés dans le monde, mais pas avec le même tarif mensuel...



HBO Max sera disponible via une application qui sera téléchargeable sur iOS, Android, PS4 et Xbox One, mais aussi sur les TV connectées. Le but étant de toucher le maximum de monde.

À l'occasion du lancement d'HBO Max dans 6 jours, une bande-annonce a été mise en ligne sur YouTube, elle permet de découvrir plusieurs films et séries qui seront prêts dès le lancement de la plateforme de streaming.

