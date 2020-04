The Shrink Next Door : une nouvelle comédie pour Apple TV+ avec Will Ferrell

Hier à 21:48 (Màj hier à 21:48)

Corentin Ruffin

Belle nouvelle pour Apple TV+ puisque les dirigeants de la Pomme viennent de gagner les droits d'une nouvelle comédie, et pas n'importe laquelle.



En effet, ces derniers viennent d'annoncer que la série télévisée The Shrink Next Door aurait le droit de paraitre dans le catalogue du service de streaming.



Le casting semble prometteur, puisqu'on retrouve Will Ferrell et Paul Rudd dans une première saison qui comportera 8 épisodes.

The Shrink Next Door : Will Ferrell et Paul Rudd sur Apple TV+

Si on ne connaît pas encore le montant, on sait qu'Apple a acquis les droits de la série face à une "forte concurrence" avec une lutte depuis le début de l'année.



The Shrink Next Door est, à la base, un podcast créé par de Wondery qui raconte l'histoire d'Isaac Herschkopf, un psychiatre qui aurait abusé de sa relation avec ses patients pour les exploiter à des fins personnelles.



Ainsi, on suivra Paul Rudd dans le rôle du psychiatre faisant face à Martin "Marty" Markowitz, un patient de longue date, qui va alors emménager chez lui. On a hâte de voir ce que ça va donner !



