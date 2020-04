Tales of Crestoria : lancement mondial prévu en juin

Belle nouvelle pour les amateurs de la série vidéoludique de Bandai Namco, Tales of, puisque le nouvel opus portant le nom de Tales of Crestoria a une fenêtre de sortie.



Annoncé tout d'abord au public japonais, nous apprenons que les développeurs ont terminé le développement et l'adaptation pour un lancement mondial.



Il faut dire que le jeu est en préparation pour iOS et Android depuis un certain temps maintenant, et que l'attente est longue...

Tales of Crestoria verra le jour cet été

Comme souvent, les studios s'exposent à des risques en annonçant leur nouveau jeu avec une date de sortie qui va de pair... Des problèmes peuvent survenir, forçant ainsi un report du lancement.



C'est le cas pour le nouveau-né de Bandai Namco, Tales of Crestoria, qui devait sortir en 2019, mais qui a connu un gros report. La belle nouvelle, c'est que le jeu sera lancé début juin dans le monde entier sur iOS et Android.



Sous la forme d'un free-to-play, le jeu Tales of Crestoria nous permettra de découvrir l'histoire de Kanata et de Misella au sein d'une société dystopique. Une bêta sera lancée durant le mois de mai !

