iPhone 12 : Une rumeur relance l'idée d'un capteur d'empreintes sous l'écran

Il y a 1 heure (Màj il y a 14 min)

Julien Russo

3

Cela fait désormais plusieurs années que les rumeurs affirment qu'Apple remue ciel et terre pour réussir à proposer un Touch ID fiable et réactif sous l'écran de l'iPhone. Une indiscrétion provenant d'Economic Daily News déclare que cette fois-ci ce serait la bonne. La firme de Cupertino proposerait à la fois un Face ID et un Touch ID (sans bouton home) avec l'iPhone 12.

Un capteur d'empreintes digitales à ultrasons sur l'iPhone 12 ?

Les ingénieurs d'Apple auraient enfin réussi avec l'aide d'un partenaire à intégrer un capteur d'empreintes digitales sous l'écran des iPhone !

En effet, la firme de Cupertino serait passée par Qualcomm (qui lui fournit déjà le modem 5G) pour obtenir ce système d'authentification en plus du Face ID.

D'après le média chinois qui relaie cette information, cette nouveauté pourrait arriver dès l'iPhone 12, mais probablement dans le modèle le plus haut de gamme. Puisque vous l'aurez deviné, cette nouvelle fonctionnalité a un certain coût à la production !

Cette rumeur vient rejoindre d'anciens rapports de Ming-Chi Kuo, d'analystes de Barclays et de Bloomberg qui affirmaient que Apple proposerait une solution de Touch ID sous l'écran en 2020, au plus tard 2021.

Du côté de Bloomberg, on reste dubitatif à l'idée d'une telle nouveauté sur l'iPhone 12. En effet, tout ne serait pas prêt d'après Mark Gurman qui a déclaré qu'il voit plutôt le Touch ID sous l'écran à partir de l'année prochaine, mais pas avant !

Proposer la reconnaissance de l'empreinte et la reconnaissance faciale serait une bonne idée pour améliorer la sécurité d'un smartphone. Un utilisateur pourrait dans les réglages de l'iPhone activer les deux authentifications, ce qui apporterait une sécurité irréprochable à l'iPhone, puisqu'il y a peu de chance que le Face ID se trompe et le Touch ID aussi.



Ou alors, il s'agit de proposer l'un sur les iPhone 12 et l'autre sur les iPhone 12 Pro...



Pour rappel, l'iPhone 12 se déclinerait en plusieurs modèles avec une encoche plus petite. On retrouverait un iPhone de 5,4 pouces, deux de 6,1 pouces et un très grand modèle de 6,7 pouces. Le sujet délicat reste la date de sortie qui serait toujours sensible au vu de certains blocages.