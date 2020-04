Le patron de Huawei déclare qu'il faudra 300 ans à Harmony OS pour rattraper iOS et Android

Il y a 2 heures

Julien Russo

5

C'est lors d'une interview que Ren Zhengfei le fondateur de Huawei a ironisé sur le retard auquel l'entreprise est confrontée avec Harmony OS. En effet, suite aux conflits avec les États-Unis, Huawei a été dans l'obligation d'accélérer le développement d'Harmony OS pour proposer ce nouveau système d'exploitation à ses clients le plus tôt possible. Cependant, il n'est pas simple d'afficher une croissance face à iOS et Android qui ont pris une ampleur phénoménale sur le marché des OS mobile.

Huawei reste optimiste

Propulser un nouveau système d'exploitation au sommet alors que la majorité des smartphones concurrents tournent sur Android et iOS ? C'est un sacré défi qu'a décidé de relever Huawei. Il faut dire que l'entreprise n'avait pas trop le choix étant donné qu'elle a été invitée à se débrouiller toute seul dans un contexte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Le fondateur de Huawei s'est entretenu avec le magazine chinois Dragon. Il a abordé plusieurs sujets comme les sanctions dont son entreprise a été victime depuis que Donald Trump est à la Maison Blanche. Il a également expliqué les difficultés rencontrées en interne suite à l'abandon obligatoire d'Android sur les smartphones récents de la marque.



Dans l'une de ses déclarations, une phrase a particulièrement attiré l'attention de nombreux lecteurs du magazine chinois. Ren Zhengfei a ironisé sur le retard que possède son OS face à celui d'Apple et de Google. Il a déclaré : "Huawei est un acteur tardif dans le monde des systèmes d'exploitation pour mobile donc il serait très difficile de surpasser les systèmes d’exploitation Android et Apple. Cela pourrait prendre beaucoup de temps, mais pas plus de trois cents ans".

Le fondateur de Huawei a aussi rappelé que son entreprise avait de très bonnes relations avec ses concurrents.

Depuis que Huawei a été contraint de lâcher les services de Google. Plusieurs remplacements ont eu lieu. À commencer par le moteur de recherche installé par défaut sur les smartphones. Pour certains pays, la firme chinoise a choisi le Français Qwant qui a signé un accord avec Huawei.

Une occasion en or pour le concurrent de Google qui cherchait depuis plusieurs années comment se développer à l'étranger.

En ce qui concerne le Play Store, Huawei l'a remplacé par "AppGallery" qui fonctionnerait plutôt bien avec les retours qu'on a eus en début d'année.



Plusieurs autres services ont également été remplacés, comme la cartographie. Il y a 3 mois, Huawei a annoncé avoir trouvé un accord avec TomTom qui aura pour mission d'être le plus efficace possible pour remplacer Google Maps.

Dans l'interview, le fondateur de Huawei explique que tous ces détails ont nécessité une énergie supplémentaire pour conserver une attractivité autour de ses smartphones. La firme chinoise est consciente que les premières parts de marché sont toujours les plus difficiles à obtenir, mais ne compte pas baisser les bras avec Harmony OS.



Source