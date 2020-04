Minecraft Earth : un nouveau système de défis en place

Décidément, les développeurs de Minecraft Earth (v0.17.0, 338 Mo, iOS 12.0) ne semblent plus s'arrêter ces dernières semaines ! Après avoir publié deux mises à jour, coup sur coup, pour aider les joueurs à faire face au confinement et pouvoir continuer de jouer.



Il est ainsi possible de générer des aventures n'importe où sans avoir à prendre de risques face à cette pandémie mondiale, mais également d'envoyer "un plateau de construction à vos amis pour qu'ils affichent leurs propres appareils".



Mais, voilà qu'ils remettent le couvert et qu'ils publient une nouvelle update très intéressante.

Minecraft Earth : des défis et un Journal du joueur

Ainsi, dans cette version 0.17, les joueurs peuvent retrouver un nouveau système de défis avec saisons et de nouveaux types de récompenses. Il s'agit notamment de défis via Tappables avec des gains exclusifs.



Les développeurs ajoutent également le Journal du joueur, permettant de garder une trace des blocs, des objets et des créatures que vous avez obtenus.



Ce n'est pas tout, puisque de nouvelles créatures débarquent :

Poulet ambré

Poulet orageux

Vache du crépuscule

Vache cendrée

Cochon pie

Cochon pâle

Mouton tacheté

Mouton rocheux

De quoi s'occuper encore un peu plus pendant ce confinement !

