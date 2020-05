Dixit : le célèbre jeu de cartes arrive sur iOS

Il y a 17 min

Guillaume Gabriel

Réagir

Certains jeux de société marquent plus que d'autres, et c'est notamment le cas de Dixit, l'un des jeux de cartes les plus connus du milieu. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce dernier nous emmène dans un monde poétique où il faudra faire fonctionner votre imagination grâce aux illustrations.



Le but ? Les joueurs doivent deviner et faire deviner des cartes illustrées : à chaque tour, un joueur devient le conteur qui choisit une carte et la décrit avec une phase, un mot ou un son.



S'il est difficile d'expliquer le concept par écrit, Dixit est réellement excellent ! La belle nouvelle, c'est qu'il va faire son arrivée sur iOS et Android.

Dixit : le jeu va entrer en bêta

Sorti en 2008, Dixit est un jeu de société basé sur des cartes créé par Jean-Louis Roubira qui utilise un jeu de cartes contenant des illustrations qu'il faut conter ou deviner.



À chaque partie, chaque joueur reçoit 6 cartes face cachée, et lorsque c'est son tour de conter, il en choisit une et tente de la faire deviner aux autres. Pour ce faire, les autres joueurs choisissent une carte de leur main qui, selon eux, reflète le mieux la phrase du conteur.



Toutes les cartes choisies sont ensuite mélangées puis les joueurs doivent tenter de deviner quelle est celle du conteur. Le développeur Tempete Studio travaille depuis des mois à une version digitale, notamment pour les mobiles.



Dixit comportera plusieurs modes de jeu ainsi que des modes multijoueur local et en ligne, avec une bêta fermée qui débutera le 18 mai prochain !