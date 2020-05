Horizon Chase - World Tour : de belles mises à jour à venir en 2020

Guillaume Gabriel

Belle nouvelle pour les amateurs de jeux de course, et plus particulièrement du titre Horizon Chase - World Tour (v1.8.7, 786 Mo, iOS 10.0) ! En effet, les développeurs viennent de publier une mise à jour apportant une refonte totale de l'interface utilisateur.



Mais, ce n'est pas la plus grosse nouvelle à retenir, étant donné que dans leur note accompagnant l'update, le studio Aquiris Game a annoncé que l'année 2020 serait riche en nouveautés !

Horizon Chase - World Tour : une belle année 2020 ?

Déjà 5 ans que Aquiris Game Studio a annoncé son nouveau jeu de course avec un côté rétro fort attachant : oui, c'était en mars 2015 que Horizon Chase - World Tour a vu le jour sur l'App Store.



Excellent et complet, il faisait alors partie de notre sélection de jeux de l'année, avant de nous faire une frayeur... Suite à la publication de ce dernier, le studio ne proposait plus de mises à jour, nous laissant alors penser à un abandon.



Heureusement, les développeurs sont revenus plusieurs fois à la charge depuis, même si pas assez à notre goût. Mais, dans le dernier changelog, le studio annonce que les choses pourraient changer, avec un flux constant de mises à jour» en 2020.



Une bien belle nouvelle ! Si jamais vous n'avez pas encore testé ce Horizon Chase - World Tour, je ne peux que vous inviter à le faire : il est gratuit, mais contient des achats intégrés.

