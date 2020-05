Neversong : une aventure rêveuse sur Apple Arcade

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Qui dit vendredi, dit nouvel ajout au sein du catalogue d'Apple Arcade, service de jeux en illimité lancé par la Pomme ! Et le dernier en date n'est autre que le jeu Neversong (v1.0, 0 Mo, iOS 13.0), anciennement appelé Once Upon a Coma.



La création du studio Serenity Forge vous propose de suivre une aventure au travers d'un jeune homme appelé Peet. Ce dernier vient de se réveiller du coma et découvre que sa petite-amie est introuvable.



Il va donc falloir découvrir pourquoi cette dernière a disparu...

Neversong : un coma et une petite-amie perdue

Vous l'aurez compris, cette disparition est liée au coma du jeune homme, mais ce n'est pas la seule conséquence... Son passé le rattrape, et revient par bribes... Les adultes, de façon inexplicable, se comportent comme des zombies... Que s'est-il passé pendant tout ce temps, pour que Peet se réveille dans un monde aussi différent ?



Neversong vous emmène ainsi dans un jeu de casse-tête à défilement horizontal qui propose six niveaux à explorer, dont les couloirs terrifiants de l'asile de Fourchenoire.



Pour faire face aux boss, monstres et adultes zombies, vous pourrez compter sur votre batte de baseball. Pour le créateur du studio, Zhenghua Yang, c'est plus qu'un jeu puisqu'ils se sont servis d'une histoire vraie : Yang a dû faire face à une maladie ayant fait chuter considérablement le nombre de plaquettes de ce dernier, tandis que les médecins ne trouvaient pas de remède.



Miraculeusement, il s'en est sorti mais a affronter la solitude pendant deux ans à l'hôpital, avec pour seul réconfort les jeux vidéos. Une belle aventure à découvrir !

Télécharger le jeu Neversong