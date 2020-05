Apple Watch : l'ECG détecte une ischémie myocardique ratée par les médecins

Medhi Naitmazi

Depuis l'Apple Watch 4 et sa fonction d’électrocardiogramme - le fameux ECG, nombreuses sont les histoires qui font de la montre de la firme à la pomme un sauveur. Cette fois, il s'agit d'une allemande de 80 ans vivant à Mayence dont l'Apple Watch a détecté des signes d'une maladie cardiaque manquée par un ECG d'hôpital.

Une femme sauvée par l'ECG de l'Apple Watch

La femme est arrivée au University Medical Center Mainz en se plaignant de douleurs thoraciques, d'un rythme cardiaque irrégulier et d'étourdissements. À l’hôpital, les médecins ont effectué un ECG traditionnel à 12 canaux, qui n'a révélé aucune preuve d'ischémie.



La patiente a ensuite montré aux médecins les résultats des tests ECG qu'elle a effectués avec son Apple Watch, qui comprenaient des tracés présentant une dépression marquée du segment ST. Dans ces résultats, les médecins ont vu des signes d'ischémie myocardique. Le patient a été transféré au laboratoire de cathétérisme qui a montré une sténose de la tige principale gauche et une lésion de bifurcation antérieure descendante / diagonale gauche.



Ainsi, le patient a été traité avec un stenting coronarien, une prothèse, et a quitté l'hôpital le lendemain. L'ischémie myocardique se produit lorsque le flux sanguin vers votre cœur est réduit, empêchant le muscle cardiaque de recevoir suffisamment d'oxygène. Le débit sanguin réduit est généralement le résultat d'un blocage partiel ou complet des artères du cœur.



Il n'en fallait pas plus pour le European Health Journal qui a relayé l'affaire et qui conclut que l'Apple Watch peut être utilisée pour détecter l'ischémie myocardique :

Le développement de technologies intelligentes ouvre la voie à de nouvelles possibilités de diagnostic. Dans le cas de l'Apple Watch, une fois l'application mobile installée, l'appareil enregistre un ECG lorsqu'un doigt est placé sur la couronne numérique de la montre. Un tracé de 30 s est stocké dans un fichier PDF qui peut être récupéré depuis l'application.

Ainsi, l'Apple Watch peut être utilisée non seulement pour détecter la fibrillation auriculaire ou les troubles de la conduction auriculo-ventriculaire, mais également pour détecter l'ischémie myocardique. Voilà donc une nouvelle jolie publicité pour Apple et sa montre. Nous vous rappelons d'ailleurs comment utiliser l'ECG sur votre Apple Watch.



