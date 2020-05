Netflix lance Social Distance, une série qui mise sur le confinement

La période actuelle est difficile, très difficile pour tout le monde, que ce soit pour les malheureuses victimes du coronavirus tout comme le confinement, obligeant tout le monde (ou presque) à rester chez eux. Malgré tout, la situation semble inspirer le géant du streaming Netflix qui vient de lancer un projet nommé Social Distance.



Si on ne sait pas encore quelle direction la série prendre, ni quelle forme, on sait d'ores et déjà que les tournages s'adapteront à cette particularité du moment.



Netflix veut rassembler les gens grâce à Social Distance

L’expérience de la distanciation sociale est actuellement universelle, mais aucune histoire individuelle ne ressemble à une autre. À travers un large spectre d’histoires et d’instants, séismiques ou banals, nous espérons capturer un moment particulier. Nous espérons que ‘Social Distance’ permettra aux gens de se sentir plus proches les uns des autres.

Voici comme le projet est défini par l'équipe en charge de la réalisation de Social Distance. En parlant d'équipe, il faut savoir que le poste de productrice est revenu à Jenji Kohan, créatrice de la série Orange is the New Black.



On a hâte de voir comment va s'adapter l'équipe avec le confinement, et quel résultat ça va donner !



