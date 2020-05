Apple TV+ : Prolongement de l'accord avec la productrice Kerry Ehrin à l'origine de The Morning Show

Julien Russo

Apple s'entoure des meilleurs pour la production de ses séries originales. La firme de Cupertino a renouvelé sa confiance envers la co-créatrice du programme The Morning Show avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon. Une prolongation du contrat global a été signée pour les prochaines années à venir.

Des projets en exclusivité pour Apple TV+

Kerry Ehrin a été la première à signer un accord avec la plateforme de streaming. Vu le succès de la série "The Morning Show" avec les nominations pour trois prix Golden Globe, un prix SAG pour Jennifer Anniston et un prix Critics'Choic Télévision pour Billy Cudrup, il était évident qu'Apple renouvelle une seconde saison de la série, mais prolonge également le contrat avec Ehrin.

Variety qui relaie l'information déclare : "Dans le cadre de l'accord, Ehrin continuera à développer des projets exclusivement pour Apple TV+. Ehrin a été la première personne à signer un accord global avec Apple. Elle prépare actuellement la deuxième saison de The Morning Show ".

Ce qu'apprécie Apple dans cette productrice et scénariste renommée dans le monde entier, c'est sa capacité de passer d'une série de Bates Motel à une série comme The Morning Show. Elle arrive à chaque fois à se renouveler et apporter une touche de créativité qui fait toute la différence.

Ehrin rejoint les autres créateurs qui ont eux aussi signé un accord global avec la firme de Cupertino. On retrouve dans la liste Alfonso Cuaron (producteur de Desierto), Annie Weisman (scénariste de plusieurs épisodes de Desperate Housewives), Justin Lin, Lee Eisenberg, Monica Beletsky, Oprah Winfrey...

Apple a également des accords globaux avec des studios comme A24, Imagine Documentaries, Sésame Workshop et Peanuts.