PUBG Mobile : une nouvelle version de la map Miramar

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Nouvelle mise à jour à venir pour le géant PUBG Mobile (v0.17.0, 2,2 Go, iOS 9.0), Battle Royale qu'on ne présente plus, tant il est connu dans le secteur du jeu vidéo.



Les développeurs continuent de proposer toujours plus de contenu et d'évènements pour notre plus grand plaisir ! Ils viennent d'ailleurs d'annoncer l'arrivée d'une mise à jour cette semaine, et plus particulièrement le 7 mai, avec pas mal d'ajouts.



Le plus gros point de cette update n'est autre que la refonte de la map Miramar avec de nouveaux points stratégiques.

PUBG Mobile : encore du nouveau contenu

En effet, désormais renommé Mad Miramar, on retrouve notamment une oasis dans le nord de la carte, mais également des ruines, plus de maisons et de routes et des espaces de ressources plus importants.



Pour le côté fun, les développeurs ont également ajouté un circuit avec looping et tremplins, comme le montre la bande-annonce ci-dessus. Un nouveau véhicule fait justement son arrivée, la Golden Mirado, dont une seule sera déployée par partie, au hasard sur la map.



On note également l'ajout de distributeurs de boissons, qui permettront de mettre la main sur des soins. La mise à jour devrait également marquer le coup d'envoi de la saison 13 !

Télécharger le jeu gratuit PUBG MOBILE - 2e anniversaire