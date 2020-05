Microsoft dévoile la Surface Go 2

Apple a dévoilé il y a quelques semaines son nouvel iPad Pro. Il était hors de question pour Microsoft de laisser cette nouvelle concurrence lui manger ses parts de marché. La firme a donc répondu en lançant une nouvelle génération de tablette Surface Go 2, avec un écran plus grand et une puissance nettement supérieure à la version précédente.

Surface Go 2 : les nouveautés

Ça y est ! Microsoft vient de dévoiler sa nouvelle tablette.

Il s'agit de la seconde génération de la gamme "Surface Go", pour ce nouveau produit, la firme de Redmond a mis le paquet avec des caractéristiques très convaincantes qui vous feront hésiter entre acheter l'iPad ou une Microsoft Surface qui conserve évidemment son clavier et son trackpad (qu'Apple a enfin rattrapé).

Au programme nous retrouvons un écran plus grand. L'entreprise a décidé de proposer une taille de 10,5 pouces Pixel Sense, vous y trouverez une définition de 1920 x 1280 pixels avec une résolution de 220 pp.



Au niveau des composants internes, Microsoft a intégré la puce Intel Core M de huitième génération sur la Surface GO 2. La firme promet des performances jusqu'à 64% pus rapides que la première génération. Il sera intéressant de comparer la vitesse avec la dernière puce d'Apple qui est réputée pour être la plus puissante sur le marché des tablettes. À noter que la version de base se contentera de l'Intel Pentium Gold.

Tout comme le fait n'importe quelle tablette en 2020, vous pourrez prendre des photos, Microsoft n'a pas détaillé le nombre de mégapixels, mais dans le communiqué de l'entreprise, la caméra est principalement mise en avant pour la numérisation des documents. Après tout, les tablettes Microsoft sont les chouchous des professionnels !

La caméra avant possèdera elle 5 mégapixels, ce qui est largement suffisant pour des conversations vidéo. Les expérimentations effectuées ont montré que la caméra avant gérait très bien la variation de luminosité, elle fonctionne à la perfection en forte ou en basse luminosité.



En ce qui concerne l'autonomie, Microsoft promet que sa nouvelle tablette sera capable de résister pendant 10 heures d'utilisation en continu. Bien sûr, cela concerne une utilisation basique !

La Surface Go 2 possède également la solution "Studio Mics", une nouvelle génération de micros qui optimisent au maximum la qualité de vos appels. Les bruits de fond sont diminués et la concentration sur la voix est maximale. Vous pourrez facilement réaliser des appels vidéos dans un environnement bruyant (ce qui est fantastique pour les familles nombreuses en période de confinement).

Tout comme l'iPad, Microsoft a rendu compatible sa tablette avec le stylet. Le Surface Pen (qui est le concurrent de l'Apple Pencil), pourra être utilisé pour par exemple dessiner via une application.

Prix et disponibilité de la Surface Go 2

Le lancement officiel en France, en Belgique et en Suisse est prévu pour le 12 mai. Elle sera disponible sur le site de Microsoft, mais aussi chez les nombreux revendeurs qui proposent des produits de la marque.

Plein d'autres pays sont aussi concernés par cette date pour le lancement !

La bonne surprise est au niveau du prix. La version WiFi sera disponible à partir de 459€ et la version 4G à partir de 829€.



Dans cette annonce, Microsoft a aussi dévoilé le Surface Headphones 2 et les Earbuds.



