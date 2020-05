Tesla : Bientôt des visioconférences

D'après le site Electrek , Tesla veut s'en servir pour des visioconférences. Bien évidemment, cela fonctionnera uniquement quand la voiture est à l'arrêt . Vous verrez votre correspondant depuis le grand écran tactile et lui vous verra sur son smartphone. On imagine que le service fonctionnera également entre deux voitures Tesla . Cette révélation, c'est Elon Musk qui l'a fait directement en répondant à un tweet qui lui était envoyé. Il a expliqué que les conversations vidéos dans les voitures Tesla étaient une fonctionnalité " à venir ". Les développeurs travailleraient en ce moment dessus.

Vous l'avez compris, Elon Musk adore ne jamais faire comme ses concurrents. La firme propose fréquemment des nouveautés qu'on n'a jamais vu es dans un véhicule. La dernière en date concerne les visioconférences . Depuis le lancement de la Model 3 et la Model Y, Tesla a installé une caméra qui se trouve dans la partie supérieure du rétroviseur. Comme certains propriétaires se demandaient à quoi va servir la caméra, l'entreprise avait toujours répondu que cela serait pour son futur service d 'autopartage autonome . Cependant, comme celui-ci prend beaucoup de temps à arriver, Tesla prévoit de se servir de cette caméra pour une nouvelle fonctionnalité .

Dans la totalité des Tesla Model 3 et des Tesla Model Y, vous y trouverez une petite caméra en haut du rétroviseur. Tesla n'a jamais caché ses ambitions par rapport à cette intégration. En effet, celle-ci a été installée pour un service d'autopartage autonome qui a le nom provisoire de "Robotaxi". Cependant, la caméra pourrait aussi servir à autre chose...

