Les écrans Mini-LED ont probablement été repoussés à 2021

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

2

Depuis plusieurs années, Apple s'intéresse énormément aux écrans mini-LED. D'après l'analyste Ming-Chi Kuo, les futures générations de produits comme l'iPad Pro et le MacBook Pro devraient proposer ce type d'écran. L'analyste a obtenu de nouvelles informations et elles ne sont pas rassurantes, puisqu'elles annoncent un retard pour l'adoption de la technologie.

Le mini-LED sur les produits Apple ? Il va falloir attendre un peu

En pleine crise de Coronavirus, il faut avoir de la patience. D'après MacRumors qui a aperçu la note d'investisseur de Ming-Chi Kuo, la pandémie n'a pas impacté plus que cela le développement du matériel basé sur un écran mini-LED, cependant l'adoption de la technologie à court terme est sans aucun doute retardée.

L'analyste parle d'un démarrage de la production de masse pour les produits avec écran mini-LED dès le troisième trimestre de 2020, c'est une information qui n'est pas sûre à 100%, puisqu'un retard de dernière minute peut toujours avoir lieu.



La note précise : "Nous pensons que les investisseurs n'ont pas à s'inquiéter trop de l'extension du calendrier des mini LED, car les mini LED sont une technologie clé qu'Apple promouvra au cours des 5 prochaines années, donc même si le calendrier à court terme est affecté par le nouvelle pneumonie coronaire, elle n'endommagera pas la tendance positive à long terme."

D'après Kuo, Apple est tellement convaincu par ce nouveau type d'écran, que la firme prévoit de proposer le mini-LED sur de nombreux produits. Il y aurait quatre à six produits qui devraient être lancés avec cet écran.

Initialement, cela était prévu pour la fin de l'année, mais l'analyste voit plutôt ce changement majeur dès l'année prochaine.

Les premiers produits avec le mini-LED devraient être un iPad Pro de 12,9 pouces avec une puce A14X et un MacBook Pro 16 pouces.

On parle aussi (pour plus tard) d'un MacBook Pro de 14,1 pouces sous ARM et avec écran MinLED.



L'analyste décrit une augmentation très conséquente des expéditions de produits à base d'écran mini-LED en 2021 et 2022. D'après les propos écrits dans la note d'investisseur, il y aurait une hausse jusqu'à 300%.

Apple devrait être un acteur majeur dans la démocratisation de cette nouvelle technologie d'écran.

Quels sont les avantages du mini-LED ?

Quand on vous en parle, on a l'impression que ce n'est que des avantages de posséder un écran mini-LED. En réalité, c'est un peu le cas.

Depuis le premier jour Apple privilégie la finesse dans ses produits, c'est pour cela que la firme de Cupertino a éjecté le port USB et Ethernet de ses MacBook, Apple est entré dans une course à la finesse depuis plus de 10 ans. Le mini-LED va justement dans ce sens, il s'agit d'une technologie d'écran qui permettra d'obtenir des conceptions de produits plus minces et légères. Tout ce qu'aime Apple !

Le mini-LED utilise environ 10 000 LED, avec une taille inférieure à 200 microns, ce qui est exceptionnel dans l'industrie.

Avec le mini-LED, on retrouve les mêmes avantages des écrans OLED sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Au niveau des performances et de la gamme de couleurs, les résultats sont au-dessus des attentes, c'est essentiellement pour cela qu'Apple s'intéresse énormément à cette nouvelle génération d'écran, car la firme sait que derrière elle aura d'énormes arguments sur le plan marketing.

L'autre avantage qui a son importance c'est le rendu des noirs, il est plus naturel et plus réaliste sur un écran mini-LED que sur du LCD, à la manière de l'OLED.