For All Mankind : Apple propose une visite de la base lunaire

Il y a 54 min

Julien Russo

Réagir

Si vous avez vu la série originale Apple "For All Mankind" vous avez pu voir Edward Baldwin et ses coéquipiers dans la base lunaire de Jamestown. Aujourd'hui, Apple vous propose une visite exclusive avec les commentaires de l'ancien astronaute et conseiller technique Garrett Reisman.

Découvrez les coulisses

C'est l'un des endroits les plus importants de la mission lunaire de For All Mankind, en effet c'est ici où les astronautes se retrouvaient après leurs expéditions pour trouver de l'eau sur la lune.

La base de Jamestown est immense et très moderne comme on peut le voir dans la vidéo d'Apple.

L'astronaute qui fait la visite explique : "La base de Jamestown est le premier avant-poste permanent établi sur la lune. Construit pour l'exploration et la recherche, il est conçu pour héberger trois astronautes pendant trois mois. Ce n'est pas exactement un hôtel cinq étoiles."

La saison 1 de For All Mankind est disponible sur Apple TV+ en version intégrale. ll s'agit d'une histoire alternative à la réalité mettant en avant les Russes qui ont réussi à se rendre sur la lune avant les Américains qui n'avaient pas un projet aussi ambitieux. Pour le président Nixon, il est hors de question de baisser les bras, les États-Unis veulent aussi aller sur la lune. Les Américains veulent faire encore plus fort en construisant une base américaine permanente.

La série propose différentes phases de l'expédition comme l'entrainement, les relations entre les astronautes et l'éventualité d'envoyer la première femme en expédition lunaire.



Voici la synopsis : "Imaginez un monde dans lequel la course à l'espace n'aurait jamais pris fin. Le programme spatial de la NASA est resté au coeur de la culture américaine et au plus proche des espoirs et des rêves de tout un chacun. Les astronautes de la NASA, véritables héros et rock-stars de leur époque, doivent gérer la pression qui pèse sur leurs épaules, tout en gérant la vie de leurs familles."