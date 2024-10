La nouvelle ministre de la Santé accusée de corruption à base d'iPhone et d'Apple Watch

Une révélation signée Mediapart. D'après leurs sources, la nouvelle ministre de la Santé aurait reçu de nombreux cadeaux durant plusieurs années de la part de certains laboratoires pharmaceutiques. Dans la liste, on retrouve trois iPhone et une Apple Watch.

A-t-elle croqué la pomme ?

Suite au nouveau projet de loi immigration, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a déposé sa démission. Pour le remplacer, le gouvernement a choisi Agnès Firmin Le Bodo, ancienne pharmacienne.



Un changement qui n'est pas passé inaperçu du côté de Mediapart qui a immédiatement publié un article dans lequel on apprend qu'elle aurait reçu par le passé l'équivalent de 20 000 € de cadeaux de la part des laboratoires pharmaceutiques entre 2015 et 2020.

Divers cadeaux dont des bouteilles de vins, des magnums de champagne, des montres de luxe, des produits high-tech comme une enceinte Devialet et une TV Samsung et même trois iPhone et une Apple Watch. On parle ici de jolis cadeaux de Noël !



Pourtant, le site de l’Ordre national des pharmaciens, indique clairement :

[Ils ne peuvent pas] recevoir des avantages en nature, ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant des produits de santé (à l’exception des produits cosmétiques et de tatouage) ou assurant des prestations de santé.



Comme confirmé par la ministre en personne, une enquête a été ouverte suite aux révélations accablantes de Mediapart. Si l'enquête conclue que toute cette histoire est vraie, espérons que le gouvernement ne tarde pas à la remplacer, ce qui serait le sixième ministre de la santé sous l'ère Macron. Reste à savoir comment le Président entendra gérer l'affaire...