Nouveaux écouteurs ANC chez Sony avec les WF-SP800N à 200€

Encore des écouteurs sans fil chez Sony avec les WF-SP800N. Comme toujours, le nippon ne fait pas dans le glamour pour le nom marketing de ses accessoires, mais nul doute qu'il a concentré ses efforts sur la qualité. Et Sony fait aussi dans la quantité puisqu'il avait récemment annoncé le casque Sony WH-CH710N et les écouteurs Sony WF-XB700.

Les nouveaux écouteurs true wireless de Sony

Sony vient donc de dévoiler une de nouveaux écouteurs sans fil dans sa gamme, spécialement conçu pour les sportifs : les WF-SP800N. Du coup, on retrouve la réduction de bruit active, un port confortable, l'étanchéité et une autonomie accrue.



Vous le savez, les cordons sont has-been et les écouteurs Bluetooth sans fil lancés véritablement par les AirPods affichent des performances de très bon niveau. Sony entend ainsi bousculer Beats et ses Powerbeats ou Jabra et ses Elite Active 75T qui font figure de référence sur le segment des intra-auriculaires pour sportifs.

Une version sportive des WF-1000XM3

Mais comment les détrôner ? Avec tout simplement une ANC, la réduction de bruit active que n'ont pas les deux concurrents cités. Bien sûr, les AirPods Pro les ont mais ne sont pas à vocation sportive. Et quand on sait que Sony a fait mouche sur la qualité sonore avec les WF-1000xM3 en 2019, on se dit que les WF-SP800N doivent être très bons puisque le constructeur annonce avoir inclus la dernière version de sa technologie ANC.



Même design, mêmes caractéristiques mais ils sont étanches (IP55) et affichent un arceau pour une meilleure tenue. Sans oublier une conception incurvée tridimensionnelle qui leur permettent de mieux tenir dans l’oreille.



Autre avantage, l'application Headphones Connect qui permet de régler le son comme bon vous semble avec un égaliseur, des profils et préréglés différents selon vos envies.

Autonomie de folie ?

Enfin, un mot sur l'autonomie. Sony annonce avoir énormément travaillé sur ce point avec 9 heures d'utilisation avec réduction de bruit active et 13 heures sans. Ensuite, vous pourrez recharger une fois les écouteurs pour doubler la mise avec le boitier et 10 minutes suffiront pour retrouver 1 heure d'autonomie.

Prix et date de sortie

Si vous êtes intéressés par les Sony WF-SP800N, il faudra patienter jusqu'au 6 juillet. A cette date, vous pourrez les choisir en noir, blanc ou bleu clair à un prix raisonnable de 200 euros tout rond comme on peut le voir en précommande. Retrouvez tous les détails de ces écouteurs sur le site de Sony France.