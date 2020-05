Sorties jeux : SONIC AUX JEUX OLYMPIQUES, Juicy Realm, Forza Street

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement SONIC AUX JEUX OLYMPIQUES, Juicy Realm.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

SONIC AUX JEUX OLYMPIQUES (Jeu, Action / Sports, iPhone / iPad, v1.0.0, 210 Mo, iOS 11.0, SEGA)



• Explore Tokyo avec Sonic et sa bande de copains !

Dr. Eggman a pris le contrôle de Tokyo ! Avec l'aide de ses amis, Sonic doit secourir la ville et les Jeux olympiques !

Participe à des épreuves olympiques, gagne des médailles et affronte des boss en explorant la ville avec Sonic et ses amis.



• Participe à des épreuves olympiques : rires garantis pour tout le monde !

Tape et fais glisser tes doigts jusqu'à la victoire !

Des tas d'épreuves s'offrent à toi, y compris les nouveautés de Tokyo 2020 ! Télécharger le jeu gratuit SONIC AUX JEUX OLYMPIQUES





Perfect Swing - Golf (Jeu, Simulation / Sports, iPhone / iPad, v1.0.8, 732 Mo, iOS 11.0, Play This Game)



- Affrontez des golfeurs du monde entier en mode match dans des parties multijoueurs en temps réel.

- Découvrez plus de 90 trous de golf exceptionnels en mode Carrière et obtenez des composants rares pour améliorer vos clubs.

- Prenez part, à votre rythme, à un tournoi JvJ de dix jours, gagnez chaque jour des paliers pour obtenir de meilleurs prix.

- Fabriquez des clubs de golf épiques et améliorez-les avec des composants rares.

- Rejoignez un clan et luttez pour la domination de la Ligue des Clans. Télécharger le jeu gratuit Perfect Swing - Golf





Octagon 2: Extreme Evolution (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0, 77 Mo, iOS 11.0, Lukas Korba)



"Suite au succès du jeu Octagon depuis 2013, nous avons décidé de vous ramener au sein de ses couloirs et de ses plate-formes remplies d'obstacles. L'Octagon a grandi pour devenir plus rapide, plus complexe et plus difficile. Pouvez-vous survivre à la plus folle des courses folles ?



Octagon est un jeu d'arcade où vous devez agir vite pour ne pas être laissé pour compte. Alors que le sol se déplace sous vos pieds, retournez votre monde afin d'éviter les ralentissements. Une bande-son énergique de Jessica Kelly, lauréate d'un prix, vous maintien en course jusqu'à votre arrivée. Seulement, après 60 secondes de chaque course, seuls vos meilleurs réflexes peuvent vaincre le jeu. Télécharger le jeu gratuit Octagon 2: Extreme Evolution





Guns and Spurs 2 (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 331 Mo, iOS 9.0, Athanasios Rogkas)



Guns and Spurs 2 est un jeu de tir à la troisième personne en monde ouvert qui se déroule dans le Far West.



Jack Lane est un chasseur de primes qui vient d'arriver en ville pour trouver une vie meilleure en faisant ce qu'il fait le mieux, traque et capture les hors-la-loi recherchés et les échange pour de l'argent.



Explorez un vaste monde ouvert situé dans le Far West avec de belles vues comme les montagnes, les forêts, les rivières et les villes pleines de vie et d'activités.



Devenez un chasseur de primes et capturez 33 des criminels les plus recherchés de l'Ouest. Utilisez vos armes pour vous défendre ou équipez votre lasso pour capturer les hors-la-loi. Mort ou vivant, le choix vous appartient. Télécharger le jeu gratuit Guns and Spurs 2





Forza Street (Jeu, Course / Sports, iPhone / iPad, v1.0, 1,8 Go, iOS 10.0, Microsoft Corporation)



Foncez à travers le championnat de courses de rue suprême ! Amusez-vous à constituer la collection de voitures de vos rêves. Choisissez une épreuve, plusieurs voitures de votre collection et pilotez pour asseoir votre réputation dans le premier jeu Forza pour mobile.



Collectionnez des voitures de légende : muscle cars anciennes, sportives modernes, supercars rétro... Transformez votre garage en musée de l'automobile d'exception, le tout avec le fun, le souci du détail graphique et la vitesse qui ont fait la renommée des jeux Forza. Télécharger le jeu gratuit Forza Street





EverMerge (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.10.0, 186 Mo, iOS 9.0, Big Fish Games, Inc)



Découvre une réinterprétation inattendue de tes personnages de contes favoris dans cette aventure où tu construis un monde magique !



Fais des associations pour dissiper le brouillard et crée des arbres à bonbons, des champs de blé, des fleurs magiques et BIEN PLUS encore ! Dans ce royaume, les merveilles n'en finissent pas et tout est prétexte pour faire des combos fructueux. Fusionne les éléments pour révéler de nouveaux personnages surprenants !



Découvre un NOUVEAU genre de " Il était une fois "... La Belle au bois dormant est accro à la caféine, Peter Pan a belle allure sur son hoverboard, Cendrillon conçoit des chaussures particulièrement confortables, et ENCORE PLEIN D'AUTRES SURPRISES ! La fusion ne s'arrête pas à des combos de 3, ou même de 5... Télécharger le jeu gratuit EverMerge





Driftmoon (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.7.4, 334 Mo, iOS 9.0, Ville Monkkonen)



La paix de votre monde enchanté, Driftmoon, est terminée. Un mal ancien se réveille, projetant ses ombres sombres sur votre paisible village natal.



L'espoir réside dans une alliance improbable: un jeune homme s'associe à une petite luciole rêvant de célébrité, à une reine panthère avec l'ego d'une baleine lunaire et à un type qui a tout perdu sauf ses os et n'a toujours pas abandonné. Ne connaissant rien des aventures incroyables et des redoutables ennemis qui les attendent, le groupe se lance dans un voyage pas comme les autres.



Driftmoon est un jeu de rôle d'aventure, plein d'exploration, de sourires et de surprises, d'histoires et de quêtes captivantes, de personnages charmants et d'innombrables détails délicieux. Télécharger le jeu gratuit Driftmoon





Draw a Stickman: EPIC 3 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.1.17117, 451 Mo, iOS 9.0, Hitcents.com, Inc.)



Joué plus de 100 millions de fois dans le monde entier et gagnant de 5 Webby Awards, DRAW A STICKMAN revient et est encore plus EPIQUE qu’avant !



Ta créativité va être mise à l’épreuve dans le dernier Draw a Stickman : EPIC 3 ! Embarque dans une nouvelle aventure pour vaincre la Corruption : Résout des puzzles amusants, utilise ton intelligence pour vaincre d’habiles ennemis et découvre un tout nouveau monde ! Alors, prend vite ton Héros fraîchement dessiné… C’est l’heure d’être ÉPIQUE



Utilise les nouveaux outils de dessin, plus performant et puissant qu’avant, pour créer le Héros parfait ! Sois aussi créatif que tu le veux – ton Héros peut-être tout ce que tu veux dessiner ! Télécharger le jeu gratuit Draw a Stickman: EPIC 3





Cluck In Traffic: Cars Royale! (Jeu, , iPhone, v0.2, 49 Mo, iOS 10.0, Matt Gibbard)



ESQUIVEZ, COLLECTEZ, SURVIVEZ!



Évitez les voitures à tout prix et récupérez autant de nourriture que possible. Attention cependant, les voitures commencent lentement mais deviennent vite plus rapides.



Combien de temps pouvez-vous survivre? Où vous situez-vous dans le classement? Survivez le plus longtemps et ramassez le plus de nourriture pour être un champion du monde. Télécharger le jeu gratuit Cluck In Traffic: Cars Royale!





Beast Quest Ultimate Heroes (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.1.1, 376 Mo, iOS 9.3, Animoca Brands)



Fans de Beast Quest et de tower defense, nous sommes fiers de vous présenter un jeu excitant de Tower Defense X Action Fantasy : Beast Quest Ultimate Heroes !



Basé sur la célèbre série de romans d’aventure et de fantasy vendus à 20 millions d’exemplaires, voici le tout nouveau jeu pour mobile à ne surtout pas manquer !



Un sorcier maléfique a jeté un sort aux Bêtes magiques d’Avantia. Seul un véritable héros pourra les en libérer pour les empêcher de détruire la contrée. Es-tu ce héros tant attendu par Avantia ?



Découvre ce mariage parfait de Magie et de Tower Defense, et tiens-toi prêt à combattre les bêtes légendaires dans les lieux symboliques de Beast Quest. Tom et ses amis ont hâte que tu rejoignes l’aventure ! Télécharger le jeu gratuit Beast Quest Ultimate Heroes





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Surviving Titan (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.7, 147 Mo, iOS 8.0, Myles Panayiotis)



Surviving Titan est un jeu d'aventure de survie en monde ouvert, plein d'action. Vous devrez fabriquer, construire, combattre et explorer pour découvrir tous les mystères de Titan.



Vous vous êtes écrasé sur la planète Titan. Souffrant d'amnésie et armé uniquement d'un kit de survie de base, vous commencez à explorer la planète à la recherche de signes de vie. Vous êtes accompagné par votre vaisseau droïde de survie standard, leur travail est de vous aider à rester en vie.



Explorez un grand monde ouvert plein de mystères, de créatures dangereuses, de ressources rares et de surprises. Vivez assez longtemps pour découvrir les mystères de Titan, trouver d'autres survivants et tenter d'échapper à la planète périlleuse. Télécharger Surviving Titan à 4,49 €





Juicy Realm (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v3.0.4, 367 Mo, iOS 9.0, X.D. Network Inc.)



Juicy Realm est donc déjà connu des joueurs PC après sa sortie sur steam il y a deux ans, mais aussi des joueurs de Nintendo Switch. Cette fois, ce dual-stick shooter qui emprunte aux hack'n'slash et aux shoot'em up nous arrive sur iOS et Android.



Pour parfaire son look caméléon, Juicy Realm de XD Network s'inspire également, et ce ouvertement, des Roguelike avec des niveaux, des trésors et des monstres aléatoires. Sans oublier les armes à ramasser, les 10 personnages à jouer et surtout les boss qui se dresseront devant vous pour sauver la race humaine. Et si vous êtes un peu à court, il est possible de jouer avec un ami en ligne !

Télécharger Juicy Realm à 2,29 €