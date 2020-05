The Almost Gone : le nouveau jeu de Playdigious en précommande

Il y a 4 heures (Màj il y a 39 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Le studio Playdigious a le mérite de s'être fait un petit nom sur nos mobiles, mais également sur nos ordinateurs : on pense notamment à Evoland 1 et 2, Teslagrad, mais surtout l'excellent Dead Cells.



L'année dernière, les développeurs annonçaient alors travailler sur un certain The Almost Gone à destination des appareils iOS, Android, mais également sur PC et Nintendo Switch.



La belle nouvelle, c'est que le jeu d'aventure est désormais disponible en précommande, dévoilant son synopsis et sa date de sortie.

The Almost Gone : casse-tête et aventure

Découvrez les paysages et les liens complexes de votre existence, ainsi que les répercussions de vos actes, dans ce casse-tête narratif primé, où mort, perte et santé mentale se mêlent et s'entremêlent.



Entre la vie et la mort, isolée et livrée à vous-même, mettez au jour les vérités bouleversantes qui ont décidé de votre destinée.

Passez outre les superbes façades et intérieurs d'un style de vie de banlieue pour découvrir un récit contemporain élaboré par un auteur primé.

Ainsi, dans cette aventure aux graphismes superbe, il vous faudra reconstituer l'histoire du héros en révélant des objets et des souvenirs, pour vous battre entre la vie et la mort.



Un récit intense et immersif qui vous emmènera au sein de cinq chapitres captivants pour conclure un scénario qui ne vous laissera pas indifférent !



Sortie prévue le 25 juin prochain !

Télécharger le jeu The Almost Gone