La relation avec Apple est plus naturelle désormais pour Qualcomm

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Quelques nouvelles de Qualcomm, le fondeur et partenaire d’Apple pour la partie modem 5G. Dans une interview accordée à Bloomberg, le PDG de Qualcomm, Steve Mollenkopf, a évoqué l'évolution des relations de l'entreprise avec Apple. Après une rude bataille juridique entre les deux sociétés, Mollenkopf affirme que les choses semblent « beaucoup plus naturelles maintenant ».

Le mariage forcé entre Apple et Google

Les deux sociétés étaient engagées dans une âpre bataille juridique sur fond de redevances de brevets, Qualcomm accusant Apple et Intel d’utiliser ses technologies et Apple retenant entièrement les paiements au fabricant de puces.



Après des années de plaintes de la part de Qualcomm, Apple et Qualcomm ont annoncé un règlement à la dernière minute avec un juteux contrat de 5 ans et de plusieurs milliards.



Suite à cet accord, Mollenkopf affirme que la relation entre les deux sociétés est désormais beaucoup plus saine :

La discussion porte vraiment sur les produits et comment lancer des produits le plus rapidement possible. C'est beaucoup plus naturel.

L’impact du Coronavirus sur Qualcomm

Mollenkopf a également expliqué comment Qualcomm a été affecté par la pandémie de coronavirus en Chine et à quelle vitesse les choses sont reparties :

Au premier trimestre, nous avons constaté une baisse assez importante du marché chinois. Au mois de février, il a vraiment chuté de façon assez significative. Mais ce qui était surprenant, il a également rebondi assez rapidement. Il a fallu environ cinq semaines pour qu'il se corrige et revienne à un niveau de vente qui n'est pas trop différent de ce qu'il était il y a un an. Dans le processus, les ventes de téléphones 5G ont bien progressé.



Une bonne nouvelle donc pour Apple qui compte sur Qualcomm pour lancer les premiers modèles compatibles 5G avec les quatre iPhone 12 et iPhone 12 Pro à venir.



Qualcomm assure même que les choses «progressent comme prévu».



