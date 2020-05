Quand Steve Jobs s'était mis d'accord avec 50 Cent pour le premier placement de produit d'Apple

Apple est l'une des entreprises qui utilisent le plus le placement de produit dans les films, les séries, les clips... Il faut dire que cette stratégie marketing fonctionne à la perfection. Le rappeur 50 Cent a raconté l'anecdote du premier placement de produit de l'histoire d'Apple. Ça a été dans l'un de ses clips qui fut un phénomène en 2003.

P.I.M.P et l'iPod

L'iPod a été l'une des révolutions du début des années 2000. Propulsé très vite en tête des ventes grâce à l'incroyable innovation face aux concurrents, il a fallut aussi faire connaître le produit à tout le monde, pour cela Steve Jobs a utilisé d'autres ressources marketing en dehors des publicités dans les magazines, à la TV, dans la rue... Le co-fondateur d'Apple a été approché par le rappeur 50 Cent et a conclu un accord avec l'artiste.

L'année 2003 a été le premier album commercialisé de 50 Cent. Il y en avait un autre avant, mais qui n'a jamais été mis en vente à cause de la maison de disque Columbia Records qui a lâché l'artiste quand celui-ci a été victime d'une fusillade.



Un morceau s'est démarqué des autres dans l'album "Get Rich or Die Tryin'". Il s'agit de "P.I.M.P", quand 50 Cent a vu l'engouement qu'il y avait autour de ce titre, il a décidé d'en faire un clip vidéo.

Sauf que cela ne se décide pas du jour au lendemain, il faut d'abord trouver les acteurs qui joueront, les décors et le budget !

À l'époque, 50 Cent n'avait pas la trésorerie qu'il possède aujourd'hui. Il cherchait un financement pour son clip.

Il a alors pensé au "placement de produit". Une technique qui n'était pas aussi courante en 2003 qu'aujourd'hui.

L'artiste a pris contact avec Steve Jobs et lui a proposé de mettre en avant le produit phare d'Apple "l'iPod". Il explique : "Jimmy Iovine vous dira que pendant ces 10 minutes où je me suis assis, j’ai obtenu que Steve Jobs me donne 150 000 $. C’était la première fois qu’Apple effectuait un placement de produit dans un clip".

Le rappeur le reconnait, il ne connaissait rien d'Apple, pour lui c'était une entreprise comme une autre.



Le premier placement de produit d'Apple aura été un succès en visibilité, puisque le clip P.I.M.P a été visualisé des centaines de millions de fois. C'est probablement la plus grosse publicité réalisée pour l'iPod.

Quand Apple a vu que les placements de produits permettaient d'avoir une géante publicité à faible coût, la firme a utilisé encore et encore cette technique les années qui ont suivi.

En 2020, nous retrouvons encore régulièrement dans les séries Netflix, au cinéma, sur Apple TV+ des acteurs téléphoner avec des iPhone, travailler avec des Mac, jeter un coup d'oeil sur leur Apple Watch...

Dans ce type d'accord chacun est gagnant puisque la production du contenu reçoit un revenu financier intéressant et l'entreprise qui paie obtient une visibilité qu'elle n'aurait jamais obtenue en passant par une autre opération marketing.

De plus, voir sa personnalité préférée avec un iPhone provoque une autre réaction dans l'esprit du consommateur qu'une publicité mettant en avant les photographies réalisées avec l'iPhone.

