Tesla : 53,7% des employés affirment que les tweets d'Elon Musk sont nuisibles pour l'entreprise

Il y a 39 min

Julien Russo

Réagir

Sur Twitter, Elon Musk est à mettre dans la catégorie des utilisateurs qui disent ce qu'ils pensent sans aucun filtre. Le PDG de Tesla n'hésite pas à s'exprimer même quand l'opinion publique est en désaccord. D'après les employés de Tesla, les tweets polémiques d'Elon Musk seraient nuisibles pour l'activité de l'entreprise.

Le sondage qui fait mal

Le réseau Blind a proposé un sondage aux employés Tesla pour recueillir leurs sentiments sur les tweets de leur PDG Elon Musk. L'homme d'affaires est souvent au coeur des polémiques comme son dernier tweet anti confinement en pleine crise sanitaire qui a été retweeté 69,8K de fois. Plus récemment il a aussi affirmé que l'action de Tesla était trop élevée alors qu'en réalité elle était en chute libre au même moment.



Le sondage a posé une question très importante qui demandait : "Pensez-vous que les tweets d'Elon Musk affectent l'entreprise Tesla ?". Plus de la moitié ont répondu "Oui". Au total, ils ont été 53,7% !

Le sondage a également cherché à savoir quelle vision avait les employés Tesla de leur PDG. Pour 26,1% des sondés, Elon Musk est un génie, pour 10,9% c'est un entrepreneur incompris et 10,9% déclarent qu'il le voit comme un "troll" sur internet. Pour 43,5% des trois réponses.

Blind a ajouté en conclusion sur le sondage : "Les employés du secteur des technologies sont connus pour avoir leur rémunération liée à la valeur de l’entreprise et au cours de l’action. Ainsi, bien que l’activité de Twitter d’Elon génère des conversations et une couverture médiatique, l’impact sur le prix des actions soulève la question de savoir comment ceux qui travaillent directement pour lui et sont rémunérés comme tels pensent à la situation. En d’autres termes, les mèmes et les tourments de Twitter peuvent être drôles du point de vue d’un outsider. On peut néanmoins se demander si la plaisanterie est moins drôle lorsque la rémunération que vous recevez après avoir travaillé de longues heures est considérablement et rapidement réduite".

Notons quand même que le sondage ne concerne qu'environ 50 employés de Tesla. La majorité n'ont pas répondu au sondage.



Pour de nombreuses personnes, un PDG d'entreprise comme Elon Musk ne peut pas dire ce qui lui passe par la tête sur Twitter, il a une responsabilité bien plus importante que n'importe quel autre utilisateur sur Twitter. Une phrase qui pourrait aussi concerner Donald Trump, qui lui se lâche complètement contre des médias, des journalistes ou des débats qui enflamment les émissions de télévision aux États-Unis.