The_Otherside : un RPG stratégique sur Apple Arcade

Il y a 3 heures (Màj il y a 30 min)

Guillaume Gabriel

2

Nouvelle semaine, et donc nouveau jeu sur Apple Arcade, le service illimité de la Pomme qui continue d'améliorer son catalogue, pour notre plus grand plaisir.



Cette fois-ci, c'est The_Otherside qui s'invite sur nos iPhone, iPad, Mac et Apple TV, et il est prometteur ! On parle d'un jeu de rôle au tour par tour qui embarque de nombreux côtés stratégiques dans ses bagages.



Regardez le trailer vidéo :

Bienvenue de l'autre côté sur iOS, tvOS et MacOS

Otherside est un RPG au tour par tour et un jeu de plateau de stratégie où vous contrôlerez quatre survivants qui espèrent repousser la menace ténébreuse. Parcourez chaque niveau en résolvant des énigmes, en combattant des monstres et en détruisant les ancres spirituelles qui menacent notre dimension.



Le concept est plutôt cool, puisqu'on parle d'un jeu de plateau qui prend vie et où vous devrez fouiller la ville mise en scène à la recherche de ressources et d'autres survivants.



À la tête du projet, on retrouve un certain The Label, qui a notamment créé le jeu de golf grotesque du nom de What the Golf, qui a remporté un beau succès.

Télécharger le jeu The_Otherside