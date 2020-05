Apple rend les MacBook Air / Pro 2013 et 2014 obsolètes, comme l'iPod Touch 5G

Il y a 6 heures (Màj il y a 6 heures)

Alban Martin

2

Comme prévu début avril, Apple a mis à jour la liste des appareils vintage par la firme. Il s'agit des MacBook Air 2013, MacBook Air 2014, des MacBook Pro 2014 et de l'iPod Touch 5G 2012. Passer "vintage" signifie qu'Apple les considère comme obsolètes, à savoir qu'aucun Apple Store ne pourra prendre en charge une réparation ou une assistance, même si le client paye. Enfin, ça, c'était avant 2019.

Encore des Macbook obsolètes

La liste des Mac qui deviennent ainsi vintage et obsolètes :

MacBook Air 11-pouces 2013

MacBook Air 13-pouces 2013

MacBook Air 11-pouces 2014

MacBook Air 13-pouces 2014

MacBook Pro 13-pouces 2014

Et un iPod touch

Et cette fois, Apple a également fait passer un iPod touch du côté obscur :

iPod touch 5G (2012)



Apple définit un produit obsolète si il a plus de 5 ans en général, parfois 7 ou 8 ans. Il faut savoir d'ailleurs que depuis un an, Apple a assoupli sa règle sur la réparation des produits obsolètes et peut prendre en charge un ancien modèle si les pièces sont disponibles.



Si vous avez un de ces produits, il est donc peut-être temps de passer sur un modèle plus récent comme l'excellent MacBook Air 2020.