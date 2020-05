Civilization VI : 2K annonce un New Frontier Pass

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir

Du nouveau à venir du côté de l'excellent jeu de stratégie Sid Meier's Civilization® VI puisque 2K, son studio de développement, vient d'annoncer un Pass offrant du contenu supplémentaire.



Jusqu'à présent, la stratégie des développeurs était différente, puisqu'il était possible de s'offrir les extensions sous forme de pack, en échange d'une certaine somme.



Cette fois, il semblerait que le studio ait cédé au chant des sirènes en lançant le New Frontier Pass.

Sid Meier's Civilization VI se dote d'un Pass avec du contenu

Les amateurs du jeu de stratégie peuvent donc se frotter les mains : 2K a annoncé un nouvel ensemble de contenus pour Civilization VI sur PC, consoles et mobiles sous la forme du New Frontier Pass.



Ainsi, les joueurs retrouveront huit nouvelles civilisations, neuf nouveaux chefs et de nouveaux modes de jeu comme le montre la bande-annonce ci-dessus.



Le premier pack du New Frontier Pass sort le 21 mai sous la forme du pack Maya & Gran Columbia, mais sur mobiles, il faudra se montrer un peu plus patient puisque les développeurs annoncent une disponibilité "plus tard dans l'année".



Le studio devrait annoncer prochainement plus d'informations pour iOS et Android, ainsi que les tarifs.

Télécharger le jeu gratuit Sid Meier's Civilization® VI